Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко громко угрожает Украине и пускает в свою страну российских военных. Насколько он зависим от Кремля и готов ли перейти от слов к реальным действиям – подробнее в материале РБК-Украина.

За много лет у белорусского президента Александра Лукашенко сформировался устойчивый имидж, по крайней мере, в глазах многих украинцев: своеобразный "крепкий хозяйственник" аграрного типа, любящий распекать местных чиновников за неухоженную корову и рассуждать об урожае зерновых.

Тем удивительнее наблюдать за его изменившимся образом и риторикой в последнее время. Лукашенко, для проформы заявляя о своей миролюбивости, допускает нанесение по Украине "ракетного удара", угрожает совместно с войсками стран ОДКБ "дойти до Ла-Манша" и разбить украинскую армию за "три-четыре дня", обещает развернуть на границе с Украиной "целый контингент".

"Я возьму пулемет и пойду вперед, если это будет нужно", – заявил Лукашенко в недавнем послании к белорусскому народу. И он подкрепляет свои слова конкретными, пусть пока и осторожными действиями. Но его нынешняя милитаристская трансформация началась не сейчас, а еще на выборах-2020 года и дальнейшем жесточайшем подавлении мирных протестов.

"Лукашенко просто не мог поверить, что народ его настолько сильно ненавидит, он стал искать какую-то другую причину событий и нашел – "внешнюю агрессию". С тех пор и началась милитаризация, но с учетом нашей специфики – ставка делалась не на армию, а на милицию, КГБ и т.д.", – сказал РБК-Украина белорусский аналитик проекта iSANS Ян Авсеюшкин.

Путин – один из немногих лидеров стран, кто еще жмет руку Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Поведение Лукашенко в этот период, очевидно, открыло на него глаза и многим жителям Украины. Согласно прошлогоднему опросу группы "Рейтинг", симпатии украинцев к белорусскому президенту за года после тех событий упали вдвое – с 67 до 34 процентов поддержки.

Подавление протестов пресекло многолетние попытки Лукашенко играть в многовекторность и надежно привязало его к России. В сухом остатке, во время текущей эскалации Украина уже не может быть уверена в безопасности своей северной границы с Беларусью, протяженностью более тысячи километров.

Непосредственное участие Минска в возможном масштабном вторжении РФ в Украину пока остается теоретическим вариантом. Но полностью сбрасывать его со счетов точно не стоит.

Война с Днепровией

В прошлом году Беларусь пару раз оказывалась в центре внимания всей Европы: после истории с самолетом RyanAir и задержанием Романа Протасевича и в связи с искусственным мигрантским кризисом на границе с Евросоюзом.

Своей основной цели – добиться уступок от Европы за счет шантажа мигрантами, у Лукашенко не получилось. Скорее, наоборот, он оказался в еще более глубокой международной изоляции. Острая фаза кризиса уже давно прошла, хотя сообщения о провокациях на границах Беларуси с Польшей и Литвой периодически появляются и сейчас.

Но с конца осени куда большее внимание Европы, да и всего Запада, стала привлекать эскалация у границ Украины, начались многораундовые и многоуровневые переговоры между Россией, США и НАТО. Лукашенко и здесь не остался в стороне, хотя изначально о какой-то роли Беларуси в происходящих событиях речь вообще не шла.

Уже на протяжении двух с половиной лет, с самых выборов-2020, белорусский президент старательно формирует из Украины образ врага, наряду с Польшей, Литвой, Евросоюзом в целом и, конечно, США.

Постоянно появляются его заявления о "батальонах украинских националистов", собирающихся вторгнуться в Беларусь, разворачивании вблизи границы регулярной украинской армии, контрабанде "тонн оружия" из Украины, поддержке Киевом неких антиправительственных белорусских боевиков и т.д. Естественно, все это не подкрепляется никакими доказательствами.

Последний эпизод – заявление белорусского МИД о якобы сбитом над территорией страны украинском разведывательном беспилотнике. Украина этот факт сразу же опровергла, а как вскоре выяснилось, соответствующий вид дронов вовсе не стоит на вооружении ВСУ.

Акция солидарности с белорусским народом против режима Лукашенко в Киеве в 20-м году (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Одной лишь воинственной риторикой белорусский президент не ограничивается. Сегодня, 10 февраля, в стране должны начаться масштабные совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", о которых впервые объявили как раз власти Беларуси.

Официальной информации об учениях довольно немного. Насколько известно, их главная легенда – отражение удара по Беларуси со стороны вымышленных государств Клопия, Помория, Нярис и Днепровия (под которой явно подразумевается Украина). Официальная численность привлеченных солдат также не объявлена, в российском Минобороны лишь уточнили, что она не превышает норм Венского документа ОБСЕ, то есть не более девяти тысяч военных.

Впрочем, по многочисленным свидетельствам в СМИ и соцсетях, реальное количество участников учений, в том числе со стороны России, намного больше. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о 30 тысяч российских военных – самом большом контингенте сил РФ в Беларуси со времен "холодной войны". В стране развернули ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400, участие в учениях будут принимать истребители Су-35. Закончиться "Союзная решимость" должна 20 февраля.

Хотя значительная часть всех этих сил развернута неподалеку от границы с Украиной, в Минобороны заявляют, что риск российского вторжения именно со стороны Беларуси наименьший.

"На сегодня концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", – заявил министр обороны Алексей Резников.

Вероятность возможного наступления со стороны Беларуси определяется несколькими факторами. "С одной стороны, северное направление имеет свои ограничения из-за географии, там лесистая местность, болота. С другой стороны, это самый короткий путь на Киев с наименьшим количеством застройки, если идти через Припять. С третьей стороны, мы же не с Беларусью воюем, а с Россией, и вмешательство Беларуси в конфликт – это как-то за гранью", – сказал РБК-Украина глава "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.

По его словам, основную роль тут играет то, что Украина вынуждена растягивать свои силы и внимание, оттягивать человеческий и материальный ресурс для контроля еще и за белорусской границей.

Игра с огнем или что на уме у Лукашенко

Главный вопрос сейчас – насколько Лукашенко реально зависим от Москвы. Ответ на него и определит готовность белорусского президента перейти от воинственной риторики и гибридной агрессии против Украины непосредственно к агрессии военной.

По словам белорусских собеседников РБК-Украина, популярное, в том числе и в Украине мнение о том, что все слова и действия Лукашенко целиком и полностью диктуются в Кремле – все же преувеличение.

"Лукашенко пытается отмыться от имиджа вассала Москвы, в вопросах его образа как самостоятельного политика, его реальных полномочий он может встать на дыбы. Для себя он отгораживает некий автономный бастиончик и внутри него может чувствовать себя достаточно самостоятельным", – сказал изданию белорусский политический обозреватель Александр Класковский.

Владимиру Зеленскому так и не удалось найти общий язык с Лукашенко (Фото: president.gov.ua)

Показательный пример – грядущие изменения в Конституцию Беларуси, которые планируется формально утвердить на референдуме в конце февраля. В 2020-21 годах много говорилось о готовящемся в стране транзите власти, конституционной реформе, которая сузила бы полномочия Лукашенко и расширила полномочия парламенту, куда зашли бы созданные Кремлем партии.

После этого предполагалось провести досрочные выборы, а Лукашенко мог бы уйти с президентской должности – что-то напоминающее казахстанский сценарий передачи власти от Нурсултана Назарбаева к Касым-Жомарту Токаеву. По идее, такой должна была стать расплата Лукашенко за помощь, которую Москва ему оказала в самый кризисный момент протестов 2020-го.

Но, судя по всему, Лукашенко опять смог выкрутиться. В новой Конституции Беларуси большие полномочия получит Всебелорусское национальное собрание, куда войдет номенклатура и лояльные президенту деятели. Более того, Лукашенко может еще и возглавить этот орган, сохранив за собой президентский пост. Таким образом, ни о каком реальном транзите власти речь не идет.

"Вряд ли все это было бы возможно без согласия Путина. Сейчас, когда Москва обостряет отношения с Западом, там действуют по принципу "коней на переправе не меняют". Да, он скользкий, хитрый, токсичный, но они его знают как облупленного", – сказал РБК-Украина Класковский.

В свою очередь, Лукашенко пытается доказать Москве свою незаменимость в качестве де-факто единственного оставшегося союзника в Европе. Чуть ли не все время своей президентской каденции, начавшейся еще в 1994 году, отношения с РФ он строил по выгодной модели: слова в обмен на деньги.

Лукашенко ездил в Москву, на все лады расписывал свою любовь к России, рекламировал лояльность, обещал нерушимый союз и дальнейшую "интеграцию". А взамен получал реальные бонусы: кредиты и скидки на энергоносители.

Аналогичный подход он пытается применять и во время текущего кризиса, фактически синхронизировав свою антиукраинскую риторику с заявлениями Москвы. Примечательно, что в своих выступлениях он заходит гораздо дальше, чем российские официальные лица.

Прокремлевские пропагандисты и депутаты, безусловно, по-прежнему могут угрожать Западу и Украине превращением в "радиоактивный пепел". Но руководство РФ на словах заверяет Запад в своей миролюбивости и не обещает "дойти до Ла-Манша" как Лукашенко. А провластная белорусская пропаганда временами уже на голову превосходит даже российскую по уровню абсурда и истеричности.

Очевидно, это результат того, что Лукашенко понимает: его привычные методы с Москвой уже не работают, словесный капитал заканчивается. В конце прошлого года белорусский президент выложил на стол один из последних козырей – заявил, что Крым "де-юре и де-факто является российским". Подобной силы аргументов в торгах с Кремлем у Лукашенко остается немного, потому приходится компенсировать все громкостью антиукраинских заявлений.

Но и этого уже недостаточно. Беларусь все активнее втягивается во внешнеполитические авантюры Кремля, помимо Крыма. Белорусские войска принимали участие в странной "миротворческой миссии ОДКБ" в Казахстане. На днях появилась официальная информация о будущей отправке войск в Сирию (Лукашенко бездоказательно назвал ее фейком). Сейчас белорусский президент принимает деятельное участие в российской эскалации, направленной против Украины и Запада.

А помощь России Лукашенко жизненно необходима, и не только для сохранения власти как такой. РФ осталась едва ли не безальтернативным источником кредитных ресурсов, в этом году предстоят большие выплаты по внешнему долгу Беларуси. В обозримой перспективе проблем станет еще больше, поскольку наконец-то заработали западные санкции – на днях Литва прекратила транзит продукции "Беларуськалия", одного из ключевых белорусских экспортеров.

Рейтинг Лукашенко среди украинцев заметно упал после жесткого подавления протестов в Беларуси (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Расплачиваться за помощь Москвы приходится и "ползучей интеграцией" с РФ. В ноябре были подписаны 28 "союзных программ", предусматривающих "сближение" двух стран в экономической, налоговой, энергетической сферах. Минск и Москва запустили и создание общих учебных центров для военных на территории Беларуси, которые в перспективе могут превратиться в постоянные военные базы российской армии.

При этом все свои прокремлевские действия Лукашенко пытается выдавать за собственные инициативы – все ради имиджа самостоятельного политика, отметил в разговоре с РБК-Украина Александр Класковский. В то, что Лукашенко решится ввязаться в реальную войну с Украиной, он не верит, поскольку идея войны непопулярна даже среди его сторонников.

"Лукашенко выгодна напряженность, игра с огнем, когда он может для себя извлекать дивиденды, подбивать клинья к Путину, чтобы тот, может, часть техники оставил после учений, продал что-то "по дешевке". Кредит можно под это дело выпросить. Он надеется, что эта игра с огнем дальше не зайдет. Это рискованная игра, но у него нет вариантов", – сказал Класковский.

Для Украины же все это означает одно: в обозримой перспективе придется иметь дело уже не с одним агрессивным соседом, а с двумя. Пока что Лукашенко удается сохранять определенную автономию от РФ, хотя бы во внутренних делах, но поле для маневра у него со временем будет неизбежно сокращаться.