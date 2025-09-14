Зеленський назвав удари по нафтових гігантах "найшвидшими санкціями" проти РФ

"Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значущих втрат. Втрат на фронті. Втрат у прикордонні. Втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, - це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах", - зауважив президент.

Він пояснив, що ці удари суттєво обмежили російську нафтову галузь, а це своєю чергою, суттєво обмежує війну.

"Російська війна - це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", - наголосив Зеленський.

Він окремо подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську.

"Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок", - пояснив він.

Президент зауважив, що зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів.

"Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР. Дякую всім за влучність!", - підсумував Зеленський.