За 1500 км від України: росіяни скаржаться на атаку дронів в Башкортостані (фото, відео)

Російські медіа повідомляють, що вночі ударні безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані. Об’єкт розташований приблизно за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

Місцеві жителі повідомили, що сьогодні на Ново-Уфимському нафтопереробному заводі сталась сильна пожежа.

Примітно, що росіяни навіть поділились відео, на якому було зафіксовано прильот по заводу.

Глава Республіки Башкортостан Радий Хабиров підтвердив, що сьогодні, 13 вересня, підприємство "Башнефти" зазнало терористичної атаки безпілотників.

За його словами, один з дронів був виявлений, за ним проводилося стеження. Силами охорони підприємства було відкрито вогонь з великокаліберної стрілецької зброї.

"Безпілотний апарат отримав пошкодження і впав на території заводу. Загиблих і постраждалих немає. Виробничий майданчик отримав незначні пошкодження, виникла пожежа, яку зараз ліквідують", - сказав Хабиров.

Після цього нібито був збитий ще один безпілотник.

"Масштаб наслідків його падіння поки уточнюється. Всі служби приведені в бойову готовність. На місці працюють правоохоронні органи, керівництво компанії та представники Мінекології. Ситуація знаходиться під контролем", - додав глава Республіки.

Варто зауважити, що місцеві жителі писали про сильну пожежу, що спалахнула на території заводу.