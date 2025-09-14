Зеленский назвал удары по нефтяным гигантам "самыми быстрыми санкциями"против РФ

"Хочу сегодня особенно поблагодарить всех наших воинов, которые наносят России действительно значимые потери. Потерь на фронте. Потерь в приграничье. Потерь на собственной территории России благодаря нашим дальнобойным ударам. Наиболее эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах", - отметил президент.

Он пояснил, что эти удары существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, а это в свою очередь, существенно ограничивает войну.

"Российская война - это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов", - подчеркнул Зеленский.

Он отдельно поблагодарил спецназовцев Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску.

"Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок", - пояснил он.

Президент отметил, что сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров.

"Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР. Спасибо всем за меткость!", - подытожил Зеленский.