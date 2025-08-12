Саратовський НПЗ "Роснефти" припинив роботу після атаки дронів, - Bloomberg
Саратовський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" тимчасово зупинив прийом нафти після атаки безпілотника, яка сталася у неділю, 10 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, це вже третій російський НПЗ, який постраждав від ударів безпілотних літальних апаратів (БпЛА) цього місяця.
Відомо, що Саратовський нафтопереробний завод, який розташований у Поволжі, має проектну потужність переробки близько 140 тисяч барелів нафти на добу. Загалом його річна потужність становить близько 7 млн тонн нафти.
Завод входить до структури нафтової компанії "Роснефть" та випускає понад 20 видів продукції.
Тривала зупинка цього підприємства може вплинути на постачання бензину на внутрішньому ринку Росії, особливо в умовах сезонного зростання попиту на паливо.
Прес-служба "Роснефти" наразі не надала коментарів щодо інциденту.
Удар дронами по російським НЗП
Вночі 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по Саратовському НПЗ у Росії - на відстані близько 600 км від державного кордону України. Внаслідок інциденту одна особа загинула, кілька людей отримали поранення, а також було пошкоджено житлові та промислові об'єкти.
Атака безпілотниками пошкодила два з трьох основних одиниць переробки на Рязанському НЗП, що призвело до зупинки приблизно половини його потужностей.
Крім Рязанського НПЗ, ударом дронів було також пошкоджено Новокуйбишевський завод "Роснефти". Він повністю зупинив роботу з 2 серпня.