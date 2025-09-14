ua en ru
Один з ТОП-5 у РФ: "Мадяр" підтвердив удар дронами по "Кірішському" НПЗ

Росія, Неділя 14 вересня 2025 08:15
Один з ТОП-5 у РФ: "Мадяр" підтвердив удар дронами по "Кірішському" НПЗ Ілюстративне фото: атака дронів по НПЗ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 14 вересня 2025 року Кірішський нафтопереробний завод (КІНЕФ) у Ленінградській області Росії зазнав атаки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Телеграм командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді.

За попередніми даними, внаслідок атаки на території заводу пролунали вибухи, що призвели до масштабної пожежі.

Відео з місця події, оприлюднене у соцмережах, демонструє яскраві спалахи та густий чорний дим, що піднімається в небо.

Разом з тим, російські офіційні особи поки не надали жодної інформації про масштаби руйнувань та можливі жертви.

Зазначимо, що дана атака є частиною серії ударів українських сил по нафтовій інфраструктурі Росії, що триває з початку війни. Вона спрямована на ослаблення економічного потенціалу агресора та зниження здатності забезпечувати власні війська паливом.

Оновлено 9:15

Сили безпілотних систем заявили, що у ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку БпАК спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ - "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

"Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За їх даними, НПЗ є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу.

Що відомо про Кірішський нафтопереробний завод

Кірішський нафтопереробний завод (КНПЗ), що належить компанії "Сургутнефтегаз" є одним із найбільших у Росії, з річною потужністю понад 20 мільйонів тонн нафти, виробляючи високооктанові бензини та інші види палива.

Завод розташований у місті Кіріші Ленінградської області та щорічно переробляє близько 17,7 млн тонн нафти, що становить 6,4% від загального обсягу нафтопереробки в країні. Крім того, КНПЗ виробляє 2,3 млн тонн бензину (5,3% від загальнонаціонального виробництва), 7,6% дизельного пального, 16,3% мазуту та 3,4% авіаційного пального.

Атаки по російських НЗП

Раніше українські дрони вже вражали інші ключові НПЗ, зокрема в Уфі, Ільську та Новошахтинську, що призвело до дефіциту пального в кількох регіонах Росії.

Наприклад, Саратовський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" тимчасово зупинив прийом нафти після атаки безпілотника, яка сталася у неділю, 10 серпня.

Вночі 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по Саратовському НПЗ у Росії - на відстані близько 600 км від державного кордону України.

Крім Рязанського НПЗ, ударом дронів було також пошкоджено Новокуйбишевський завод "Роснефти". Він повністю зупинив роботу з 2 серпня.

Російська Федерація Війна в Україні Атака дронів
Російська Федерація Війна в Україні Атака дронів
