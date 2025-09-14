ua en ru
Дрони ГУР атакували провідне виробництво вибухівки в Росії, - джерела

Росія, Неділя 14 вересня 2025 16:27
UA EN RU
Дрони ГУР атакували провідне виробництво вибухівки в Росії, - джерела Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Дрони Головного управління розвідки України завдали удару по стратегічному хімічному підприємству "Метафракс Кемикалс" у Пермському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомили джерела в ГУР, вчора, 13 вересня, ударні дрони Головного управління розвідки здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості РФ та другий за розміром на Росії виробник хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ.

За попередньою інформацією пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.

Варто зазначити, що продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин:

  • уротропін,
  • метанол,
  • пентрит,
  • карбамід.

Варто відзначити, що дане підприємство розташоване на відстані 1600 км від державного кордону України.

"Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО", - зауважив співрозмовник.

Зауважимо, що у ніч на 14 вересня 2025 року Кірішський нафтопереробний завод (КІНЕФ) у Ленінградській області Росії зазнав атаки безпілотників.

Атаки по російських НЗП

Нагадаємо, що раніше українські дрони вже вражали інші ключові НПЗ, зокрема в Уфі, Ільську та Новошахтинську, що призвело до дефіциту пального в кількох регіонах Росії.

Наприклад, Саратовський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" тимчасово зупинив прийом нафти після атаки безпілотника, яка сталася у неділю, 10 серпня.

Вчора ж російські медіа повідомили, що вночі ударні безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані.

Зауважимо, що даний об’єкт розташований приблизно за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

РБК-Україна показувало наслідки удару по російському заводу, а також момент удару, який зафільмували росіяни.

