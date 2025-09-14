ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський назвав удари по нафтових гігантах "найшвидшими санкціями" проти РФ

Україна, Неділя 14 вересня 2025 20:14
UA EN RU
Зеленський назвав удари по нафтових гігантах "найшвидшими санкціями" проти РФ Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські спецпризначенці та безпілотні системи завдали суттєвих ударів по ключових нафтових об’єктах Росії, обмеживши її енергетичні потоки та істотно вплинувши на здатність вести війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значущих втрат. Втрат на фронті. Втрат у прикордонні. Втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, - це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах", - зауважив президент.

Він пояснив, що ці удари суттєво обмежили російську нафтову галузь, а це своєю чергою, суттєво обмежує війну.

"Російська війна - це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", - наголосив Зеленський.

Він окремо подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську.

"Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок", - пояснив він.

Президент зауважив, що зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів.

"Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР. Дякую всім за влучність!", - підсумував Зеленський.

Атаки по російських НЗП

Нагадаємо, що все частіше українські дрони вражають ключові російські НПЗ, зокрема в Уфі, Ільську та Новошахтинську. Це призводить до дефіциту пального в кількох регіонах Росії.

Наприклад, Саратовський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" тимчасово зупинив прийом нафти після атаки безпілотника, яка сталася у неділю, 10 серпня.

Вчора, 13 вересня, російські медіа повідомили, що вночі ударні безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані.

Зауважимо, що даний об’єкт розташований приблизно за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

РБК-Україна показувало наслідки удару по російському заводу, а також момент удару, який зафільмували росіяни.

Ба більше, у ніч на 14 вересня 2025 року Кірішський нафтопереробний завод (КІНЕФ) у Ленінградській області Росії зазнав атаки безпілотників.

Крім того, сьогодні джерела РБК-Україна повідомили, що дрони Головного управління розвідки України завдали удару по стратегічному хімічному підприємству "Метафракс Кемикалс" у Пермському краї РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії