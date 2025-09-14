Зеленский назвал удары по нефтяным гигантам "самыми быстрыми санкциями"против РФ
Украинские спецназовцы и беспилотные системы нанесли существенные удары по ключевым нефтяным объектам России, ограничив ее энергетические потоки и существенно повлияв на способность вести войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Хочу сегодня особенно поблагодарить всех наших воинов, которые наносят России действительно значимые потери. Потерь на фронте. Потерь в приграничье. Потерь на собственной территории России благодаря нашим дальнобойным ударам. Наиболее эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах", - отметил президент.
Он пояснил, что эти удары существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, а это в свою очередь, существенно ограничивает войну.
"Российская война - это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов", - подчеркнул Зеленский.
Он отдельно поблагодарил спецназовцев Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску.
"Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок", - пояснил он.
Президент отметил, что сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров.
"Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР. Спасибо всем за меткость!", - подытожил Зеленский.
Атаки по российским НЗП
Напомним, что все чаще украинские дроны поражают ключевые российские НПЗ, в частности в Уфе, Ильске и Новошахтинске. Это приводит к дефициту горючего в нескольких регионах России.
Например, Саратовский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" временно остановил прием нефти после атаки беспилотника, которая произошла в воскресенье, 10 августа.
Вчера, 13 сентября, российские медиа сообщили, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане.
Заметим, что данный объект расположен примерно в 1,5 тысячах километров от границы с Украиной.
РБК-Украина показывало последствия удара по российскому заводу, а также момент удара, который сняли россияне.
Более того, в ночь на 14 сентября 2025 года Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) в Ленинградской области России подвергся атаке беспилотников.
Кроме того, сегодня источники РБК-Украина сообщили, что дроны Главного управления разведки Украины нанесли удар по стратегическому химическому предприятию "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.