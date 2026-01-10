Зеленський анонсував протидію спробам РФ "зламати" відносини України та партнерів

За словами Зеленського, росіяни намагаються нашкодити співпраці України та її партнерів. Для цього Кремль залучає свої "активи" на Заході. Україна чудово це бачить та готує протидію.

"Фіксуємо всі спроби росіян "зламати" наші відносини з партнерами. Бачимо, яких лобістів залучає Москва, через кого намагається діяти. Які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати. Наша протидія буде відчутна: і по лінії спецслужб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею партнерів та санкціями", - пообіцяв президент.