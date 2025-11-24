ua en ru
Зеленський анонсував повноцінну доповідь делегації по переговорах у Женеві

Понеділок 24 листопада 2025 15:09
Зеленський анонсував повноцінну доповідь делегації по переговорах у Женеві Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент Володимир Зеленський анонсував повноцінну доповідь української делегації по переговорах у Женеві щодо плану завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів", - заявив Зеленський.

За його словами, за підсумками доповідей будуть визначатися подальші кроки та таймінг злагоджених дій з союзниками.

"Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", - підкреслив глава держави.

Переговори з союзниками щодо мирного плану

Нагадаємо, вчора 23 листопада у Женеві стартували обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини.

Остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського та Трампа.

За даними Reuters, яке посилається на американського чиновника, попередні переговори, схоже, були "продуктивними та навіть переконливими". Також чиновник сказав, що вони "завершилися угодами в деяких сферах".

Сам Зеленський вже зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Коментар також дав секретар РНБО України Рустем Умеров - за його словами, перероблений план "відображає більшість українських пріоритетів".

Також сьогодні хід переговорів прокоментував президент США Дональд Трамп. За його словами, щось хороше справді може статися.

