Розпочався основний раунд зустрічі у Женеві, є результати в деяких сферах, - Reuters
В Женеві стартував основний раунд переговорів США та України щодо так званого "мирного плану", який американська адміністрація передала Києву. Стверджується, що є прогрес в обговоренні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Reuters.
Зазначається, що переговори планувалося провести у двох місцях - готелі InterContinental (попередні обговорення) та будівлі місії США у Швейцарії (офіційні дискусії). Зараз зустріч делегацій триває за зачиненими дверима.
За даними Reuters, яке посилається на американського чиновника, попередні переговори, схоже, були "продуктивними та навіть переконливими". Також чиновник сказав, що вони "завершилися угодами в деяких сферах".
Наразі українська делегація, яку очолив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, веде переговори з американцями - державним секретарем США Марко Рубіо, міністром армії Деном Дрісколлом та спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
Зазначимо, що на тлі переговорів у Женеві, де присутні також представники Німеччини, Британії та Франції, німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував, що представить свою пропозицію щодо закінчення війни в Україні, яка виходить за рамки мирного плану США.
Нагадаємо, що у Женеві 23 листопада проходить обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини. Остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського та Трампа.
Сам Зеленський вже зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Коментар також дав секретар РНБО України Рустем Умеров - за його словами, перероблений план "відображає більшість українських пріоритетів".
Тим часом Трамп на тлі зустрічі представників США та України в Женеві розкритикував українську владу за нібито "невдячність". При цьому йому довелося трохи раніше визнати, що пропозиції для України "не остаточні", а канцлер Німеччини заявив, що до встановленого Трампом дедлайну (27 листопада) ніхто нічого не підпише.