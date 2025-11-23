Розпочався основний раунд зустрічі у Женеві, є результати в деяких сферах, - Reuters

Ілюстративне фото: в переговорах США та України є прогрес (Getty Images)

В Женеві стартував основний раунд переговорів США та України щодо так званого "мирного плану", який американська адміністрація передала Києву. Стверджується, що є прогрес в обговоренні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Reuters.