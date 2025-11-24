ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве

Понедельник 24 ноября 2025 15:09
UA EN RU
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Владимир Зеленский анонсировал полноценный доклад украинской делегации по переговорам в Женеве относительно плана завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров", - заявил Зеленский.

По его словам, по итогам докладов будут определяться дальнейшие шаги и тайминг согласованных действий с союзниками.

"Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", - подчеркнул глава государства.

Переговоры с союзниками по мирному плану

Напомним, вчера 23 ноября в Женеве стартовали обсуждения мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

По данным Reuters, которое ссылается на американского чиновника, предварительные переговоры, похоже, были "продуктивными и даже убедительными". Также чиновник сказал, что они "завершились соглашениями в некоторых сферах".

Сам Зеленский уже сделал заявление по результатам первых переговоров в Женеве. Комментарий также дал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров - по его словам, переработанный план "отражает большинство украинских приоритетов".

Также сегодня ход переговоров прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, что-то хорошее действительно может произойти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вторжение России в Украину мирный план США
Новости
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины