Головна » Новини » У світі

"Може статись щось хороше". Трамп зробив заяву після переговорів у Женеві

Понеділок 24 листопада 2025 12:59
"Може статись щось хороше". Трамп зробив заяву після переговорів у Женеві Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив першу заяву після вчорашніх переговорів у Женеві щодо мирного плану завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Truth Social.

"Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися", - написав президент США у соцмережі.

Що відомо про мирний план

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. План розробляли за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, сенатора Марко Рубіо та інших.

За повідомленнями ЗМІ, документ передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир.

Водночас серед умов нібито є поступки, зокрема щодо контролю над Донбасом, включно з територіями, які зараз під контролем Києва, скорочення чисельності Збройних сил України та військової допомоги США, а також часткове визнання російської мови державною і підтримка Російської православної церкви в країні.

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо цього мирного плану з метою завершення війни Росії проти України.

Сьогодні зранку, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та багато політичного тиску. Він також додав, що Росія, намагаючись юридично оформити свої вимоги до територіальної цілісності України, поширює цей підхід на весь світ.

Що змінилось після перемовин у Женеві - читайте у матеріалі РБК-Україна.

