Зеленський анонсував дієві рішення щодо СЗЧ та контрактів в армії

Президент Володимир Зеленський анонсував низку нових рішень для посилення української піхоти, реформування контрактної системи та врегулювання питань, пов’язаних із самовільним залишенням військових частин.

Що погодили президент та міністр оборони Зеленський повідомив, що разом із міністром оборони України Михайлом Федоровим затвердив низку пріоритетних завдань на найближчі тижні. Вони стосуються кількох ключових напрямків: посилення української піхоти ;

удосконалення системи контрактів в армії ;

реагування на випадки самовільного залишення військових частин (СЗЧ). "Заходи повинні бути такими, що реально спрацюють", - наголосив президент. Масштабування виробництва зброї Окремим напрямком роботи стане розширення експортних можливостей українських виробників зброї та налагодження спільних виробництв з міжнародними партнерами.