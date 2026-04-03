Зеленський анонсував дієві рішення щодо СЗЧ та контрактів в армії

18:13 03.04.2026 Пт
Серед запланованих заходів - кадрові кроки та масштабування експорту зброї
aimg Катерина Коваль
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський анонсував низку нових рішень для посилення української піхоти, реформування контрактної системи та врегулювання питань, пов’язаних із самовільним залишенням військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Що погодили президент та міністр оборони

Зеленський повідомив, що разом із міністром оборони України Михайлом Федоровим затвердив низку пріоритетних завдань на найближчі тижні. Вони стосуються кількох ключових напрямків:

  • посилення української піхоти;

  • удосконалення системи контрактів в армії;

  • реагування на випадки самовільного залишення військових частин (СЗЧ).

"Заходи повинні бути такими, що реально спрацюють", - наголосив президент.

Масштабування виробництва зброї

Окремим напрямком роботи стане розширення експортних можливостей українських виробників зброї та налагодження спільних виробництв з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, проблема самовільного залишення військових частин (СЗЧ) останнім часом активно обговорюється в суспільстві. Напередодні, 30 березня, Генштаб спростив процедуру повернення військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що він "не прихильник жорстких заходів" щодо СЗЧ.

