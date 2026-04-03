Зеленский анонсировал действенные решения по СЗЧ и контрактам в армии

Президент Владимир Зеленский анонсировал ряд новых решений для усиления украинской пехоты, реформирования контрактной системы и урегулирования вопросов, связанных с самовольным оставлением воинских частей.

Что согласовали президент и министр обороны Зеленский сообщил, что вместе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым утвердил ряд приоритетных задач на ближайшие недели. Они касаются нескольких ключевых направлений: усиление украинской пехоты ;

совершенствование системы контрактов в армии ;

реагирование на случаи самовольного оставления воинских частей (СЗЧ). "Меры должны быть такими, которые реально сработают", - подчеркнул президент. Масштабирование производства оружия Отдельным направлением работы станет расширение экспортных возможностей украинских производителей оружия и налаживание совместных производств с международными партнерами.