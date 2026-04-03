Зеленский анонсировал действенные решения по СЗЧ и контрактам в армии

18:13 03.04.2026 Пт
1 мин
Среди запланированных мероприятий - кадровые шаги и масштабирование экспорта оружия
aimg Екатерина Коваль
Зеленский анонсировал действенные решения по СЗЧ и контрактам в армии

Президент Владимир Зеленский анонсировал ряд новых решений для усиления украинской пехоты, реформирования контрактной системы и урегулирования вопросов, связанных с самовольным оставлением воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Читайте также: Потери России за март побили рекорд: Зеленский назвал впечатляющие результаты

Что согласовали президент и министр обороны

Зеленский сообщил, что вместе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым утвердил ряд приоритетных задач на ближайшие недели. Они касаются нескольких ключевых направлений:

  • усиление украинской пехоты;

  • совершенствование системы контрактов в армии;

  • реагирование на случаи самовольного оставления воинских частей (СЗЧ).

"Меры должны быть такими, которые реально сработают", - подчеркнул президент.

Масштабирование производства оружия

Отдельным направлением работы станет расширение экспортных возможностей украинских производителей оружия и налаживание совместных производств с международными партнерами.

Напомним, проблема самовольного оставления воинских частей (СВЧ) в последнее время активно обсуждается в обществе. Накануне, 30 марта, Генштаб упростил процедуру возвращения военнослужащих, которые ранее самовольно оставили части.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что он "не сторонник жестких мер" в отношении СВЧ.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский и Папа Римский обсудили "пасхальную эскалацию", а также что Украина вышла в "плюс" на фронте: данные МИ-6.

Больше по теме:
Владимир Зеленский Михаил Федоров
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои