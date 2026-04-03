Україна вийшла у "плюс" на фронті: Зеленський озвучив дані розвідки МІ-6

12:57 03.04.2026 Пт
2 хв
Президент Зеленський назвав напрямки, де окупанти збирають війська
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)

Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті як найкращу за 10 місяців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Великоднє перемир'я: Зеленський відповів, чи залишається пропозиція в силі

Туман допомагав ворогу наступати

На фронті останнім часом фіксували посилення російських штурмів. Зеленський пояснив це погодою - туман і дощ дають окупантам змогу непомітно просуватися.

"Коли є туман, мало сонця, дощ, то вони тими чи іншими групами іноді інфільтруються. А коли сонячна погода, то цього менше", - зауважив він.

З приходом більш сонячних днів можливості ворога діяти непомітно зменшаться. Хоча, за словами Зеленського, "зеленка" частково допомагає їм ховатися.

Яка ситуація на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Президент повідомив, що українська розвідка фіксує накопичення сил ворога на двох ключових напрямках - Покровському та Гуляйпільському.

Україна вийшла у &quot;плюс&quot; на фронті: Зеленський озвучив дані розвідки МІ-6Фото: президент України Володимир Зеленський розповів про провал весняного наступу росіян на фронті (інфографіка РБК-Україна)

Масштабний наступ, який Росія планувала на березень, зірвали Збройні Сили України. Тепер окупанти переходять до тактики посилених штурмових дій.

"Поки що глобальної загрози ми не бачимо", - підкреслив Зеленський.

МІ-6: Україна зараз у плюсі

Президент розкрив висновки британської розвідки, які отримав на цьому тижні. За оцінкою МІ-6, ситуація для України зараз є найкращою за останні 10 місяців.

Якщо порівняти захоплені та звільнені території, Україна вийшла у плюс - близько 20 квадратних кілометрів деокупованої землі.

"Ситуація складна, але найкраща за ці останні 10 місяців. Це справедливий висновок. Я вдячний всім нашим підрозділам, які це забезпечують", - сказав Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, російське Міноборони заявило про "повне захоплення" Луганської області.

Третя штурмова бригада спростувала цей фейк: її підрозділи досі тримають позиції на Луганщині та зазначили, що за пів року відбили 144 спроби штурмів у тому районі.

Тим часом президент США Дональд Трамп погрожував зупинити постачання зброї Україні через механізм PURL, якщо Європа відмовиться приєднатися до коаліції з відкриття Ормузької протоки.

Під тиском Вашингтона кілька союзників змінили позицію і підписали спільну заяву.

РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько, керівниця рубрики Війна в Україні