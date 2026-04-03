Україна вийшла у "плюс" на фронті: Зеленський озвучив дані розвідки МІ-6
Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті як найкращу за 10 місяців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Туман допомагав ворогу наступати
На фронті останнім часом фіксували посилення російських штурмів. Зеленський пояснив це погодою - туман і дощ дають окупантам змогу непомітно просуватися.
"Коли є туман, мало сонця, дощ, то вони тими чи іншими групами іноді інфільтруються. А коли сонячна погода, то цього менше", - зауважив він.
З приходом більш сонячних днів можливості ворога діяти непомітно зменшаться. Хоча, за словами Зеленського, "зеленка" частково допомагає їм ховатися.
Яка ситуація на Покровському і Гуляйпільському напрямках
Президент повідомив, що українська розвідка фіксує накопичення сил ворога на двох ключових напрямках - Покровському та Гуляйпільському.
Фото: президент України Володимир Зеленський розповів про провал весняного наступу росіян на фронті (інфографіка РБК-Україна)
Масштабний наступ, який Росія планувала на березень, зірвали Збройні Сили України. Тепер окупанти переходять до тактики посилених штурмових дій.
"Поки що глобальної загрози ми не бачимо", - підкреслив Зеленський.
МІ-6: Україна зараз у плюсі
Президент розкрив висновки британської розвідки, які отримав на цьому тижні. За оцінкою МІ-6, ситуація для України зараз є найкращою за останні 10 місяців.
Якщо порівняти захоплені та звільнені території, Україна вийшла у плюс - близько 20 квадратних кілометрів деокупованої землі.
"Ситуація складна, але найкраща за ці останні 10 місяців. Це справедливий висновок. Я вдячний всім нашим підрозділам, які це забезпечують", - сказав Зеленський.
Як повідомляло РБК-Україна, російське Міноборони заявило про "повне захоплення" Луганської області.
Третя штурмова бригада спростувала цей фейк: її підрозділи досі тримають позиції на Луганщині та зазначили, що за пів року відбили 144 спроби штурмів у тому районі.
Тим часом президент США Дональд Трамп погрожував зупинити постачання зброї Україні через механізм PURL, якщо Європа відмовиться приєднатися до коаліції з відкриття Ормузької протоки.
Під тиском Вашингтона кілька союзників змінили позицію і підписали спільну заяву.