Генштаб спростив повернення з СЗЧ: що треба знати військовим
Генеральний штаб ЗСУ спростив процедуру повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що у ЗСУ виключили проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо.
Документи на призначення тепер подаються напряму від військової частини до Генерального штабу.
На думку Генштабу, ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням.
При цьому запроваджений механізм призначення або переміщення не змінює умови повернення до служби після СЗЧ. Водночас впроваджені зміни спрямовані на зменшення таких випадків, оскільки новий механізм пропонує більш демократичний підхід в питанні переведення до іншої частини.
Проте зазначається, що рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби.
Крім того, Генеральним штабом ЗС України здійснюються заходи щодо зменшення документообігу в частині, що стосується відпрацювання матеріалів стосовно переміщення військовослужбовців, з метою зменшення часу прийняття кадрових рішень.
Вирішення питання СЗЧ
Нагадаємо, у Раді нещодавно оголосили, що найближчим часом хочуть мінімізувати кількість випадків СЗЧ. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що Кабмін презентує комплексний підхід.
Крім того, нещодавно Офіс генпрокурора обмежив доступ до інформації щодо військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану, бо вона належить до категорії відомостей з обмеженим доступом. Зокрема, приховано дані про кількість СЗЧ в Силах Оборони.