Генштаб спростив повернення з СЗЧ: що треба знати військовим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що у ЗСУ виключили проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо.

Документи на призначення тепер подаються напряму від військової частини до Генерального штабу.

На думку Генштабу, ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням.

При цьому запроваджений механізм призначення або переміщення не змінює умови повернення до служби після СЗЧ. Водночас впроваджені зміни спрямовані на зменшення таких випадків, оскільки новий механізм пропонує більш демократичний підхід в питанні переведення до іншої частини.

Проте зазначається, що рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби.

Крім того, Генеральним штабом ЗС України здійснюються заходи щодо зменшення документообігу в частині, що стосується відпрацювання матеріалів стосовно переміщення військовослужбовців, з метою зменшення часу прийняття кадрових рішень.