Сирський про СЗЧ в армії: "Я не прихильник жорстких заходів"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував самовільне залишення частин військовими, і розповів, як можна зменшити їхню кількість.

Як повідомляє РБК-Україна , заява Сирського пролунала в його інтерв'ю телеканалу ICTV.

За його словами, багато зроблено для того, щоб військовослужбовці, які залишили військові частини, повертались. Він зауважив, що багато військових щоденно повертаються в батальйони-резерви, де вони розподіляються в різні частини.

"Я не прихильник жорстких заходів. У нас законодавство і так достатньо суворо ставиться до всіх, хто порушує цей закон", - сказав генерал у відповідь на питання, чи має покарання за СЗЧ бути суворішим.

Сирський зазначив, що бачить цей процес у тому, щоби створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах мобілізації.

Як зменшити кількість СЗЧ

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що для зменшення кількості таких порушень треба зробити умови самої мобілізації комфортнішими.

"Основна причина СЗЧ - це небажання проходити службу, побоювання за своє життя. Процес зміни життя людини, коли вона потрапляє до ТЦК, а потім до навчального центру, має бути максимально безболісним", - зазначив він.

Сирський додав, що співробітники ТЦК мають "по-людськи" ставитись до людей, яких мобілізують.

"Ну і звичайно, мають створюватись нормальні умови. Ми це робимо постійно, намагаємось і президент України, і міністр оборони, і командування ЗСУ зробити нормальні умови", - пояснив він.

Головком зазначив, що це стосується і умов розміщення, і безпеки процесу підготовки, і питання харчування. За його словами, підготовка у навчальних центрах відповідає всім викликам, які чекають на мобілізованих на полі бою.