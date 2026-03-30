ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сирський про СЗЧ в армії: "Я не прихильник жорстких заходів"

23:10 30.03.2026 Пн
2 хв
Головком також розповів, як зменшити кількість самовільних залишень частини
aimg Валерій Ульяненко
Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (t.me osirskiy)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував самовільне залишення частин військовими, і розповів, як можна зменшити їхню кількість.

Як повідомляє РБК-Україна, заява Сирського пролунала в його інтерв'ю телеканалу ICTV.

За його словами, багато зроблено для того, щоб військовослужбовці, які залишили військові частини, повертались. Він зауважив, що багато військових щоденно повертаються в батальйони-резерви, де вони розподіляються в різні частини.

"Я не прихильник жорстких заходів. У нас законодавство і так достатньо суворо ставиться до всіх, хто порушує цей закон", - сказав генерал у відповідь на питання, чи має покарання за СЗЧ бути суворішим.

Сирський зазначив, що бачить цей процес у тому, щоби створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах мобілізації.

Як зменшити кількість СЗЧ

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що для зменшення кількості таких порушень треба зробити умови самої мобілізації комфортнішими.

"Основна причина СЗЧ - це небажання проходити службу, побоювання за своє життя. Процес зміни життя людини, коли вона потрапляє до ТЦК, а потім до навчального центру, має бути максимально безболісним", - зазначив він.

Сирський додав, що співробітники ТЦК мають "по-людськи" ставитись до людей, яких мобілізують.

"Ну і звичайно, мають створюватись нормальні умови. Ми це робимо постійно, намагаємось і президент України, і міністр оборони, і командування ЗСУ зробити нормальні умови", - пояснив він.

Головком зазначив, що це стосується і умов розміщення, і безпеки процесу підготовки, і питання харчування. За його словами, підготовка у навчальних центрах відповідає всім викликам, які чекають на мобілізованих на полі бою.

Нагадаємо, у Раді оголосили, що найближчим часом хочуть мінімізувати кількість випадків СЗЧ. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що Кабмін презентує комплексний підхід.

Крім того, нещодавно Офіс генпрокурора обмежив доступ до інформації щодо військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану, бо вона належить до категорії відомостей з обмеженим доступом. Зокрема, приховано дані про кількість СЗЧ в Силах Оборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський
Аналітика
