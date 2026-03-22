Збираєтесь на НМТ? Що обов'язково взяти з собою та з чим на іспит не пустять

12:30 22.03.2026 Нд
2 хв
Щоб не проґавити свій шанс, підготувати все необхідне краще заздалегідь
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
До зборів на НМТ краще підійти відповідально (фото ілюстративне: Getty Images)

Для допуску на НМТ одного сертифіката замало. Збираючись на тестування в тимчасовому екзаменаційному центрі, важливо також не забути деякі очевидні на перший погляд речі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Що підготувати й взяти - обов'язково

Експерт нагадала, що для допуску до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) - для складання національного мультипредметного тесту (НМТ) - майбутнім вступникам обов'язково потрібно мати з собою:

  • сертифікат учасника НМТ;
  • оригінал документа, що посвідчує особу (або його цифровий аналог у застосунку "Дія").

Що мати з собою на НМТ бажано

Бажано, за словами Вакуленко, мати при собі ручку.

За бажанням можна взяти також:

  • пляшечку води;
  • перекус.

"Якщо учасники проходитимуть НМТ в Україні, радимо взяти теплий одяг - на випадок тривалого перебування в укритті", - наголосила очільниця УЦОЯО.

Збираєтесь на НМТ? Що обов'язково взяти з собою та з чим на іспит не пустятьЧек-лист учасника НМТ (інфографіка: РБК-Україна)

Що приносити у ТЕЦ заборонено

Заборонено приносити до ТЕЦ:

  • небезпечні предмети;
  • небезпечні речовини.

"Що становлять загрозу для життя та здоров'я", - уточнила Вакуленко.

Під забороною на робочому місці під час НМТ також:

  • технічні пристрої та їх елементи (телефони, навушники тощо);
  • друковані або рукописні матеріали;
  • інші предмети, які не передбачені процедурою проведення тестування.

"Крім дозволених виробів медичного призначення. Про їх наявність учасник має повідомити працівників пункту тестування до початку роботи над завданнями НМТ", - підсумувала спеціаліст.

На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов
На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов
