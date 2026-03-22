Збираєтесь на НМТ? Що обов'язково взяти з собою та з чим на іспит не пустять
Для допуску на НМТ одного сертифіката замало. Збираючись на тестування в тимчасовому екзаменаційному центрі, важливо також не забути деякі очевидні на перший погляд речі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.
Що підготувати й взяти - обов'язково
Експерт нагадала, що для допуску до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) - для складання національного мультипредметного тесту (НМТ) - майбутнім вступникам обов'язково потрібно мати з собою:
- сертифікат учасника НМТ;
- оригінал документа, що посвідчує особу (або його цифровий аналог у застосунку "Дія").
Що мати з собою на НМТ бажано
Бажано, за словами Вакуленко, мати при собі ручку.
За бажанням можна взяти також:
- пляшечку води;
- перекус.
"Якщо учасники проходитимуть НМТ в Україні, радимо взяти теплий одяг - на випадок тривалого перебування в укритті", - наголосила очільниця УЦОЯО.
Чек-лист учасника НМТ (інфографіка: РБК-Україна)
Що приносити у ТЕЦ заборонено
Заборонено приносити до ТЕЦ:
- небезпечні предмети;
- небезпечні речовини.
"Що становлять загрозу для життя та здоров'я", - уточнила Вакуленко.
Під забороною на робочому місці під час НМТ також:
- технічні пристрої та їх елементи (телефони, навушники тощо);
- друковані або рукописні матеріали;
- інші предмети, які не передбачені процедурою проведення тестування.
"Крім дозволених виробів медичного призначення. Про їх наявність учасник має повідомити працівників пункту тестування до початку роботи над завданнями НМТ", - підсумувала спеціаліст.
