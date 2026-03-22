Собираетесь на НМТ? Что обязательно взять с собой и с чем на экзамен не пустят
Для допуска на НМТ одного сертификата мало. Собираясь на тестирование во временном экзаменационном центре, важно также не забыть некоторые очевидные на первый взгляд вещи.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.
Что подготовить и взять - обязательно
Эксперт напомнила, что для допуска во временный экзаменационный центр (ТЭЦ) - для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) - будущим абитуриентам обязательно нужно иметь при себе:
- сертификат участника НМТ;
- оригинал документа, удостоверяющего личность (или его цифровой аналог в приложении "Дія").
Что иметь с собой на НМТ желательно
Желательно, по словам Вакуленко, иметь при себе ручку.
По желанию можно взять также:
- бутылочку воды;
- перекус.
"Если участники будут проходить НМТ в Украине, советуем взять теплую одежду - на случай длительного пребывания в укрытии", - подчеркнула руководительница УЦОКО.
Чек-лист участника НМТ (инфографика: РБК-Украина)
Что приносить в ТЭЦ запрещено
Запрещено приносить в ТЭЦ:
- опасные предметы;
- опасные вещества.
"Представляющие угрозу для жизни и здоровья", - уточнила Вакуленко.
Под запретом на рабочем месте во время НМТ также:
- технические устройства и их элементы (телефоны, наушники и т.д.);
- печатные или рукописные материалы;
- другие предметы, которые не предусмотрены процедурой проведения тестирования.
"Кроме разрешенных изделий медицинского назначения. Об их наличии участник должен сообщить работникам пункта тестирования до начала работы над заданиями НМТ", - подытожила специалист.
