Собираетесь на НМТ? Что обязательно взять с собой и с чем на экзамен не пустят

12:30 22.03.2026 Вс
2 мин
Чтобы не упустить свой шанс, подготовить все необходимое лучше заранее
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
К сборам на НМТ лучше подойти ответственно (фото иллюстративное: Getty Images)

Для допуска на НМТ одного сертификата мало. Собираясь на тестирование во временном экзаменационном центре, важно также не забыть некоторые очевидные на первый взгляд вещи.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Читайте также: Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказа

Что подготовить и взять - обязательно

Эксперт напомнила, что для допуска во временный экзаменационный центр (ТЭЦ) - для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) - будущим абитуриентам обязательно нужно иметь при себе:

  • сертификат участника НМТ;
  • оригинал документа, удостоверяющего личность (или его цифровой аналог в приложении "Дія").

Что иметь с собой на НМТ желательно

Желательно, по словам Вакуленко, иметь при себе ручку.

По желанию можно взять также:

  • бутылочку воды;
  • перекус.

"Если участники будут проходить НМТ в Украине, советуем взять теплую одежду - на случай длительного пребывания в укрытии", - подчеркнула руководительница УЦОКО.

Собираетесь на НМТ? Что обязательно взять с собой и с чем на экзамен не пустятЧек-лист участника НМТ (инфографика: РБК-Украина)

Что приносить в ТЭЦ запрещено

Запрещено приносить в ТЭЦ:

  • опасные предметы;
  • опасные вещества.

"Представляющие угрозу для жизни и здоровья", - уточнила Вакуленко.

Под запретом на рабочем месте во время НМТ также:

  • технические устройства и их элементы (телефоны, наушники и т.д.);
  • печатные или рукописные материалы;
  • другие предметы, которые не предусмотрены процедурой проведения тестирования.

"Кроме разрешенных изделий медицинского назначения. Об их наличии участник должен сообщить работникам пункта тестирования до начала работы над заданиями НМТ", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы сообщали, как не пропустить НМТ-2026 - что нужно знать о ключевых датах и правилах нынешнего испытания.

Кроме того, мы объясняли, почему помощь школы с регистрацией на НМТ может стоить ученикам поступления.

Читайте также, что категорически запрещено делать во время перерыва на НМТ.

На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО