Заявка до НАТО. Україна прискорилася, союзники вже реагують: що відомо

Україна вирішила прискоритися на шляху до вступу до НАТО та оголосила про подання заявки. Станом на вечір 30 вересня є перша реакція від західних союзників.

Україна йде до НАТО

Президент Володимир Зеленський через російську анексію окупованих територій збирав на сьогодні Ставку верховного головнокомандувача та РНБО. Одним із рішень стало подання заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Зеленський зазначив, що Україна піде шляхом вигнання російських окупантів зі своїх територій, а також має юридично зафіксувати те, чого досягла вже фактично. За його словами, у нашій країні сьогодні вирішується доля демократії у протистоянні з тиранією, і саме в Україні цінності євроатлантичної спільноти набули другого дихання.

"Ми де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України - реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному і захищаємо один одного, це і є Північноатлантичний союз. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка буде відповідати нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У прискореному порядку", - зазначив президент.

Він підкреслив, що приклад Фінляндії та Швеції показав, що можна вступити до НАТО без Плану дій щодо членства.

Гарантії безпеки до членства

Процедура вступу до НАТО може зайняти деякий час, але головне - для її початку потрібна згода всіх країн-учасниць. На сьогодні їх 30, оскільки Фінляндія та Швеція ще офіційно не стали членами Альянсу. При цьому західні партнери дали їм гарантії безпеки на час, який потрібний для проходження всіх процедур.

Зеленський наголошує, що Україні теж потрібні гарантії, доки союзники шукатимуть консенсус, і пропонує взяти за основу готовий документ.

"Ми розуміємо, що це вимагає консенсусу всіх членів Північноатлантичного альянсу. Розуміємо, що потрібно вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України та всієї Європи згідно з Київським договором безпеки (Kyiv Security Compact), який розроблено і представлено нашим партнерам. Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб її гарантувати", - зазначив він.

На які терміни розраховує Україна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк не каже про конкретні терміни, але не виключає, що війна з Росією може закінчитися раніше, ніж Україна пройде всі процедури вступу до НАТО. Подання самої заявки не вплине ані на війну, ані на ситуацію на окупованих територіях.

"Щойно Україна фіналізує правильно війну, як тільки Росія програє, після цього не буде жодних перешкод для нас, щоб вступити до НАТО", - заявив він в ефірі національного телемарафону.

На запитання, чи буде змушене НАТО вступити у війну проти Росії у разі прийняття України, Подоляк відповів: "Я думаю, що війну можна буде закінчити трохи швидше, ніж ми пройдемо всі бюрократичні процедури". На його думку, подання заявки допоможе прискорити постачання зброї.

Перед заявкою були консультації

Українська сторона провела низку консультацій з НАТО та ООН, які стосувалися подання заявки на вступ до Альянсу. Подоляк підтвердив, що вони проходили протягом певного часу на рівні різних експертів та перших осіб, держави та блоку НАТО.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Зеленський провів не один раунд переговорів з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, наполягаючи на тому, що або зараз світ реально б'є Путіну по руках, або про міжнародний мир і безпеку можна забути.

"У нас ще немає над собою парасольки п'ятої статті, але всі члени НАТО де-факто знаходяться під парасолькою України, під захистом наших Збройних сил. Тому сьогодні Україна подала заявку на членство в НАТО, отримання якої за цих нових обставин не вимагає надання ПДЧ та дозволяє нашим партнерам обнулити та не повторювати помилки, зроблені з 2008 року", - додав міністр.

Що кажуть у НАТО

Сьогодні генсеку Єнсу Столтенбергу поставили пряме питання про те, чи може Україна розраховувати на вступ за прискореною процедурою. Однак він відповів загальними фразами про те, що будь-яка країна може подати заявку, а щодо України союзники зосереджені на військовій допомозі тут і зараз.

"Союзники НАТО цього року зустрічалися в Мадриді і там було зроблено чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати, до яких оборонних альянсів вступати. Звичайно, рішення про членство має ухвалюватися всіма 30 членами. Зараз ми зосереджені на тому, щоб допомагати Україні захищатися від російського вторгнення. І це наша основна мета", - наголосив генсек.

Канада

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі на брифінгу у Вашингтоні заявила про підтримку української заявки на вступ до НАТО.

"Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відчинених дверей НАТО", - зазначила вона.

За її словами, Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. Оттава продовжуватиме постачати озброєння та продовжуватиме навчання українських військовослужбовців, у тому числі у співпраці з Великобританією.

Країни Балтії

Українську заявку вже підтримали Литва, Латвія та Естонія. Міністри закордонних справ опублікували у соцмережах ідентичне повідомлення.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз", - йдеться в ньому.