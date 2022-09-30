Не на часі: у Білому домі прокоментували процес прийняття України до НАТО
В США прокоментували подачу Україною заявки на членство в НАТО у прискореному порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
"Зараз не час для проведення процесу прийняття України до НАТО", - заявив радник президента США Джо Байдена.
На його думку, найкращим шляхом підтримки України є практична підтримка "на землі". А вже процес у Брюсселі краще буде реалізувати в інший час. При цьому він наголосив, що США не відмовляються від підтримки політики "відчинених дверей" для НАТО.
"Усі рішення про вступ мають вирішуватися між 30 країнами-членами та державами, які бажають приєднатися", - додав Салліван.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.
Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в альянсі.
Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ до НАТО
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