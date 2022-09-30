Україна консультувалася з НАТО до подачі заявки на вступ, - Подоляк

Україна провела низку консультацій з НАТО і ООН до подачі заявки про вступ до Альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Попередні консультації дійсно відбувались протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО", - сказав він.

Окрім цього, міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський та керівник Офісу Андрій Єрмак провели не один раунд переговорів з генсеком ООН Антоніу Гетеррешем і знайшли аргументи для переконання - "або зараз ми всі реально б’ємо по руках Путіну, або про міжнародний мир і безпеку можна забути".

"Ми ще не маємо над собою парасольки п’ятої статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом наших Збройних сил. Тому сьогодні Україна подала заявку на членство в НАТО, отримання якого за цих нових обставин не потребує надання ПДЧ і дозволяє наших партнерам обнулити та не повторювати помилки, зроблені з 2008 року", - додав Кулеба.