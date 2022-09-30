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Україна консультувалася з НАТО до подачі заявки на вступ, - Подоляк

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П'ятниця 30 вересня 2022 19:35
Україна консультувалася з НАТО до подачі заявки на вступ, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна провела низку консультацій з НАТО і ООН до подачі заявки про вступ до Альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Попередні консультації дійсно відбувались протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО", - сказав він.

Окрім цього, міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський та керівник Офісу Андрій Єрмак провели не один раунд переговорів з генсеком ООН Антоніу Гетеррешем і знайшли аргументи для переконання - "або зараз ми всі реально б’ємо по руках Путіну, або про міжнародний мир і безпеку можна забути".

"Ми ще не маємо над собою парасольки п’ятої статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом наших Збройних сил. Тому сьогодні Україна подала заявку на членство в НАТО, отримання якого за цих нових обставин не потребує надання ПДЧ і дозволяє наших партнерам обнулити та не повторювати помилки, зроблені з 2008 року", - додав Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг зазначив, що рішення про членство України будуть приймати всі 30 союзників.

Раніше Подоляк заявив, що війна Росії проти України може закінчитися раніше, ніж держава пройде усі бюрократичні процедури щодо вступу в НАТО.

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