Заявка в НАТО. Украина ускорилась, союзники уже реагируют: что известно

Украина решила ускориться на пути к вступлению в НАТО и объявила о подаче заявки. По состоянию на вечер 30 сентября есть первая реакция от западных союзников.

Украина идет в НАТО

Президент Владимир Зеленский из-за российской аннексии оккупированных территорий собирал на сегодня Ставку верховного главнокомандующего и СНБО. Одним из решений стала подача заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Зеленский отметил, что Украина пойдет путем изгнания российских оккупантов со своих территорий, а также должна юридически зафиксировать то, чего добилась уже фактически. По его словам, в нашей стране сегодня решается судьба демократии в противостоянии с тиранией, и именно в Украине ценности евроатлантического сообщества получили второе дыхание.

"Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины -реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке", - отметил президент.

Он подчеркнул, что пример Финляндии и Швеции показал, что что можно вступить в НАТО без Плана действий по членству.

Гарантии безопасности до членства

Процедура вступления в НАТО может занять некоторое время, но главное - для ее начала необходимо согласие всех стран-участниц. На сегодня их 30, поскольку Финляндия и Швеция еще официально не стали членами Альянса. При этом западные партнеры дали им гарантии безопасности на время, которое требуется для прохождения всех процедур.

Зеленский подчеркивает, что Украине тоже нужны гарантии, пока союзники будут искать консенсус, и предлагает взять за основу готовый документ.

"Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Североатлантического альянса. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработан и представлен нашим партнерам. У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы ее гарантировать", - отметил он.

На какие сроки рассчитывает Украина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не говорит о конкретных сроках, но не исключает, что война с Россией может закончиться раньше, чем Украина пройдет все процедуры вступления в НАТО. Подача самой заявки не повлияет ни на войну, ни на ситуацию на оккупированных территориях.

"Как только Украина финализует правильно войну, как только Россия проиграет, после этого не будет никаких препятствий для нас, чтобы вступить в НАТО", - заявил он в эфире национального телемарафона.

На вопрос о том, будет ли вынуждено НАТО вступить в войну против России в случае приема Украины, Подоляк ответил: "Я думаю, что войну можно будет закончить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры". По его мнению, подача заявки поможет ускорить поставки оружия.

Перед заявкой были консультации

Украинская сторона провела ряд консультаций с НАТО и ООН, которые касались подачи заявки на вступление в Альянс. Подоляк подтвердил, что они проходили в течение определенного времени на уровне разных экспертов и первых лиц, государства и блока НАТО.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Зеленский провел не один раунд переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, настаивая на том, что либо сейчас мир реально бьет Путину по рукам, либо о международном мире и безопасности можно забыть.

"У нас еще нет над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", - добавил министр.

Что говорят в НАТО

Сегодня генсеку Йенсу Столтенбергу задали прямой вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на вступление по ускоренной процедуре. Однако от ответил общими фразами о том, что любая страна может подать заявку, а в отношении Украины союзники сосредоточены на военной помощи здесь и сейчас.

"Союзники НАТО в этом году встречались в Мадриде и там было сделано четкое заявление, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь и решать, в какие оборонные альянсы вступать. Конечно, решение о членстве должно приниматься всеми 30 членами. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помогать Украине защищаться от российского вторжения. И это наша основная цель", - подчеркнул генсек.

Канада

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на брифинге в Вашингтоне заявила о поддержке украинской заявки на вступление в НАТО.

"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО", - отметила она.

По ее словам, Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Оттава продолжит поставлять вооружение и будет продолжать обучение украинских военнослужащих, в том числе в сотрудничестве с Великобританией.

Страны Балтии

Украинскую заявку уже поддержали Литва, Латвия и Эстония. Министры иностранных дел опубликовали в соцсетях идентичное сообщение.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", - говорится в нем.

Каким будет следующий шаг

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что теперь страны НАТО должны оформить приглашение кандидату. При этом будут такие, которые возьмут паузу, но это обычный процесс.

"Следующий шаг - все страны НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу. И пока этот консенсус не построен, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но я убежден, что он считает, что Украина должна быть членом НАТО, и он будет над этим работать. Но он будет работать, когда будет консенсус", - добавил он.

Подробнее о дальнейших этапах читайте в материале "Украина подает заявку в НАТО. Какая процедура вступления в Альянс".