Поки в НАТО шукатимуть консенсус: Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський запропонував реалізувати гарантії безпеки для нашої країни та Європи, поки в НАТО шукатимуть консенсус щодо членства України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам", - заявив Зеленський.

Як відзначив президент, безпека не повинна мати альтернатив, однак важлива рішучість для її гарантування.