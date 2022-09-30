Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ до НАТО

Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці МЗС Канади Мелані Жолі під час брифінгу у Вашингтоні.

"Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відчинених дверей НАТО", - заявила Жолі.

Також очільниця МЗС додала, що Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. Жолі також заявила, що Оттава продовжить постачати Києву озброєння та навчатиме українських військовослужбовців, у тому числі у співпраці з Великобританією.

Також глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу опублікували на своїх сторінках ідентичні повідомлення на підтримку швидкого вступу України до НАТО.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз", - сказано у повідомленні балтійських міністрів.

Аби вступити у альянс, спочатку країна-претендент подає заявку на вступ. Якщо всі 30 членів НАТО приходять до одноголосного рішення, кандидата офіційно запрошують розпочати переговори про вступ. Натепер Україна отримала підтримку від 4 країн.