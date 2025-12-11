Завтра в Україні вітряно: синоптик попередила, де будуть дощі й навіть мокрий сніг

Що буде з погодою завтра і де ймовірні опади

Згідно з інформацією експерта, завтрашня п'ятниця буде, передусім, вітряною.

Діденко уточнила, що подекуди пориви західного та північно-західного вітру впродовж 12 грудня можуть досягати штормових значень - зі швидкістю до 15-20 метрів за секунду.

Ситуація з вітром 12 грудня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом опади очікуються:

вночі - на півдні та сході країни (дощі), на північному сході (з мокрим снігом);

вдень - місцями на Лівобережжі (невеликі опади);

ввечері - на півночі та у Харківській області (до помірних опадів).

При цьому температура повітря в Україні очікується "плюсова" навіть вночі - від 2 до 6 градусів тепла.

Впродовж дня п'ятниці стовпчики термометрів піднімуться:

в середньому по Україні - до 4-8 градусів вище нуля;

у південній частині країни - до +10 градусів за Цельсієм.

У Києві впродовж 12 грудня буде також вітряно й тепло (до +8 градусів за Цельсієм).

Місцями ймовірний дощ.

Коли в Україну може прийти похолодання

Насамкінець Діденко повідомила, що впродовж найближчих вихідних днів - 13-14 грудня - температура повітря знизиться у більшості областей України.

"Подбайте про додаткове утеплення та особливо стійке зручне взуття", - порадила синоптик.

Вона зауважила також, що "похолодання буде не сильним".

"Проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими - ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного", - підсумувала фахівець.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити, що у вівторок, 9 грудня, мешканці деяких населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей України помітили сніг у повітрі й на землі.

Наступного дня, 10 грудня, у деяких містах у різних областях так засніжило, що на роботу виїхала навіть спецтехніка - щоб дороги й тротуари залишалися чистими й безпечними.

При цьому синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна пояснила, що зміни погоди в Україні впродовж поточного тижня пов'язані, зокрема, із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу.