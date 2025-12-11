Завтра в Україні вітряно: синоптик попередила, де будуть дощі й навіть мокрий сніг

Впродовж завтрашнього дня - п'ятниці, 12 грудня - погода в Україні буде вітряною, подекуди навіть зі штормовими поривами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, завтрашня п'ятниця буде, передусім, вітряною.
Діденко уточнила, що подекуди пориви західного та північно-західного вітру впродовж 12 грудня можуть досягати штормових значень - зі швидкістю до 15-20 метрів за секунду.
Тим часом опади очікуються:
При цьому температура повітря в Україні очікується "плюсова" навіть вночі - від 2 до 6 градусів тепла.
Впродовж дня п'ятниці стовпчики термометрів піднімуться:
У Києві впродовж 12 грудня буде також вітряно й тепло (до +8 градусів за Цельсієм).
Місцями ймовірний дощ.
Насамкінець Діденко повідомила, що впродовж найближчих вихідних днів - 13-14 грудня - температура повітря знизиться у більшості областей України.
"Подбайте про додаткове утеплення та особливо стійке зручне взуття", - порадила синоптик.
Вона зауважила також, що "похолодання буде не сильним".
"Проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими - ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного", - підсумувала фахівець.
Варто зазначити, що у вівторок, 9 грудня, мешканці деяких населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей України помітили сніг у повітрі й на землі.
Наступного дня, 10 грудня, у деяких містах у різних областях так засніжило, що на роботу виїхала навіть спецтехніка - щоб дороги й тротуари залишалися чистими й безпечними.
При цьому синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна пояснила, що зміни погоди в Україні впродовж поточного тижня пов'язані, зокрема, із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу.
