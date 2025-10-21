Коли увімкнуть тепло у квартирі: дати старту опалювального сезону в регіонах України
В Україні стартує опалювальний сезон 2025-2026 років. Через теплу погоду, економію газу та складну ситуацію в енергетиці більшість міст вмикають тепло поступово - спочатку у лікарнях, школах і дитсадках, а потім у житловому секторі.
Про це розповідає РБК-Україна.
Де вже дали тепло
Низка міст уже розпочала опалювальний сезон:
- Хмельницький - один із перших. Тут тепло у дитсадках і лікарнях подали ще 29 вересня, а житлові будинки поступово підключають із 15 жовтня.
- Ужгород - стартував 2 жовтня, опалення є у всіх будинках.
- Херсон - сезон почався 1 жовтня, зокрема у приватному секторі.
- Луцьк - тепло подають із 16 жовтня, першими підключили соціальну сферу.
- Тернопіль - опалення розпочалося 19 жовтня, після різкого похолодання.
- Чернігівська область - 42 громади вже видали розпорядження про початок опалювального сезону.
Хто вмикає тепло до кінця жовтня
Декілька великих міст готуються до запуску опалення найближчими днями:
- Суми - розпочнуть опалювальний сезон 27 жовтня, раніше запланованого терміну.
- Черкаси - старт подачі тепла - 29 жовтня. Протягом трьох діб підключать увесь житловий сектор.
- Полтава - соціальні заклади вже з теплом, для населення підключення планують із 1 листопада.
- Кропивницький - тепло з’явиться в кінці жовтня, коли середньодобова температура опуститься нижче +8°C.
- Чернівці - орієнтовна дата старту - 27-28 жовтня.
- Дніпро - технічна готовність - 97%, запуск планують у найближчі два тижні.
Хто відкладає початок опалювального сезону
Деякі регіони зволікають із включенням опалення через теплу погоду й необхідність економії енергоресурсів:
- Вінниця - місто готове розпочати опалення, але поки що тепло подають лише в дитсадки, лікарні та школи.
- Одеса - тепло для населення не раніше 1 листопада, спершу підключають дитсадки та лікарні.
- Миколаїв - запуск опалення відкладають до стійкого похолодання.
- Житомир - запланований старт 15 жовтня відклали, наразі опалюються лише медзаклади.
- Кропивницький - старт опалення очікують у кінці жовтня, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8°C.
- Івано-Франківськ - тепло для житлових будинків подаватимуть до 1 листопада.
- Рівне - тепло вже подали у лікарні та школи, хоча в багатьох будинках батареї ще холодні.
- Харків - підключення почнеться з 1 листопада, якщо дозволять погодні умови.
- Запорізька область - тепло вмикатимуть, коли температура три дні поспіль буде нижчою за +8°C.
- Львівська область - у жовтні підключають соціальну сферу, населення — з 1 листопада.
- Слов’янськ і Новодонецьке (Донецька область) - також готуються до запуску 1 листопада. У більшості громад Донецької області централізоване опалення не зможуть запустити цьогоріч через постійні обстріли та пошкодження інфраструктури.
Коли Київ отримає тепло
У Києві офіційна дата початку опалювального сезону ще не названа. За словами мера столиці Віталія Кличка, тепло подадуть, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8°C три дні поспіль.
"Ми готові технічно розпочати опалювальний сезон у будь-який момент. Але, зважаючи на теплу погоду, немає потреби вмикати опалення достроково", - зазначив Кличко.
Як ухвалюють рішення про запуск опалення
Згідно з нормами, опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль не перевищує +8°C.
Місцеві органи влади самостійно ухвалюють рішення про старт, орієнтуючись на погодні умови та готовність тепломереж.
Що впливає на затримку опалення
Фахівці пояснюють, що цьогорічний опалювальний сезон проходить у складних умовах - після численних атак РФ на енергетичну інфраструктуру. Крім того, уряд закликає українців економити газ і тепло, адже в країні діє режим ощадливого споживання енергоресурсів.
За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, технічна готовність до зими по Україні перевищує 95%. Першочергово тепло подають до об’єктів соціальної сфери: шкіл, лікарень, дитсадків та пунктів незламності.
Раніше РБК-Україна писало, що через похолодання споживання електроенергії в Україні зросло більш ніж на 20%. Українці активно обігрівають житло електроприладами, що створює навантаження на енергосистему. Глава "Укренерго" Віталій Зайченко 21 жовтня заявив, що протягом десяти днів у домівках мають увімкнути тепло, що допоможе зменшити споживання.
Також ми розповідали, що Кабмін затвердив план підготовки до зими. Він передбачає захист енергетичних об’єктів та роботу антикризових штабів у кожній області для запобігання можливим блекаутам.
