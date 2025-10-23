Уряд виділив додаткові мільярди для імпорту газу на опалювальний сезон

Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 мільярда гривень на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Це рішення - частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток", - написала Свириденко.

За її словами, купівля додаткового газу дозволить підвищити надійність постачання в домівки в умовах російського тероризму, спрямованого проти енергетики України.

"Уряд спільно з Нафтогазом роблять усе необхідне, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні", - запевнила прем'єр.