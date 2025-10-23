Україні довелося призупинити накопичення газу в підземних сховищах

Україні на початку поточного тижня довелося призупинити заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних поставок газу через Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкриті дані Оператора ГТС і європейських газових платформ.

У результаті 22 жовтня запас газу в ПСГ навіть незначно знизився - на 0,01%. За інформацією ОГТСУ, з 6 ранку 20 жовтня імпорт газу через Польщу, який раніше становив понад 9 млн млн кубометрів на добу, припинився через планові роботи з модернізації на точці з'єднання систем Польщі та України. Відновити імпорт із Польщі планують уже 23 жовтня. У період 23-25 жовтня він буде обмежений 6,48 млн кубометрів на добу.