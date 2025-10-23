ua en ru
Україні довелося призупинити накопичення газу в підземних сховищах

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 12:25
UA EN RU
Україні довелося призупинити накопичення газу в підземних сховищах Фото: Україна призупинила накопичення газу в ПСГ (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Україні на початку поточного тижня довелося призупинити заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних поставок газу через Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкриті дані Оператора ГТС і європейських газових платформ.

У результаті 22 жовтня запас газу в ПСГ навіть незначно знизився - на 0,01%.

За інформацією ОГТСУ, з 6 ранку 20 жовтня імпорт газу через Польщу, який раніше становив понад 9 млн млн кубометрів на добу, припинився через планові роботи з модернізації на точці з'єднання систем Польщі та України.

Відновити імпорт із Польщі планують уже 23 жовтня. У період 23-25 жовтня він буде обмежений 6,48 млн кубометрів на добу.

Запаси газу на зиму

Україна планувала до початку опалювального сезону накопичити в підземних сховищах 13,2 млрд кубометрів газу. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планувалося імпортувати.

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.

Росія восени 2025 року активізувала удари по газовій інфраструктурі України. в результаті було виведено з ладу до 60% потужностей внутрішнього видобутку.

Крім того, Росія почала атакувати конкретні об'єкти газопередачі, які забезпечують міста.

Незважаючи на важку ситуацію, масштабних обмежень щодо постачання газу через його дефіцит не прогнозується.

