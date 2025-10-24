ua en ru
Коли почнеться опалювальний сезон по Україні: що каже Свириденко

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 12:14
UA EN RU
Коли почнеться опалювальний сезон по Україні: що каже Свириденко Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Опалювальний сезон в Україні ще не стартував. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко пояснила, чому виникла затримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.

Прем'єр пояснила, що опалювальний сезон ще не починається, бо рішення про старт опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, зважаючи на навколишню температуру, цього правила дотримуватимуться і цього року.

"Опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Рішення по старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Цієї норми й дотримуємося", – сказала Свириденко.

Додаткових деталей щодо запуску опалення наразі не повідомляють.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, що Україні на початку поточного тижня довелося призупинити заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних постачань газу через Польщу.

Зазначимо, що, як раніше говорила Свириденко, Україні терміново потрібно розв'язувати питання про додатковий імпорт газу через втрати видобутку. Але, що цікаво, то це те, що уряд України засекретив обсяги та суми імпорту газу для опалювального сезону

Однак повідомлялось, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 мільярда гривень на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років.

Варто зазначити, що заступник міністра енергетики України Микола Колесник ще 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.

Загалом варто зауважити й те, що опалювальний сезон 2025-2026 років в Україні стартував ще з 21 жовтня.

Через теплу погоду, економію газу та складну ситуацію в енергетиці більшість міст вмикають тепло поступово - спочатку у лікарнях, школах і дитсадках, а потім у житловому секторі.

Детальніше про дати старту опалювального сезону в різних регіонах України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

