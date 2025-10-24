ua en ru
Економіка

Уряд України засекретив обсяги та суми імпорту газу для опалювального сезону

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 11:37
UA EN RU
Уряд України засекретив обсяги та суми імпорту газу для опалювального сезону Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україні терміново потрібно вирішувати питання про додатковий імпорт газу через втрати видобутку. Але точні обсяги публічно не оголошуються.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.

"Повну відповідь я вам дам окремо, не на загал", - сказала вона у відповідь за питання депутата про обсяги газу, які потрібно імпортувати.

Свириденко нагадала, про план, щоб у сховищах до початку опалювального сезону було 13,2 млрд кубометрів газу. "Ця задача, ця позначка досягнута, і у нас такий обсяг був", - сказала вона.

Вона повідомила про значні втрати внутрішнього видобутку. "Ви знаєте, що відбувалося з атаками на газову систему. Я не хочу казати на загал про втрати газовидобутку внутрішнього, але нам терміново потрібно вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу", - сказала Свириденко.

Прем'єр пообіцяла надати депутатам інформацію по обсягах і по сумах.

Запаси газу на зиму

Україна планувала до початку опалювального сезону накопичити в підземних сховищах 13,2 млрд кубометрів газу. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планувалося імпортувати.

Газ Європі зараз коштує близько 400 доларів за тисячу кубометрів разом з транспортуванням - близько 500 доларів. Для закупівлі 4,6 млрд кубометрів потрібно близько 2,3 млрд доларів.

Внутрішня ціна газу в Україні також висока і навіть вища, ніж в Європі.

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.

Росія восени 2025 року активізувала удари по газовій інфраструктурі України. У результаті було виведено з ладу до 60% потужностей внутрішнього видобутку.

Кабінет міністрів України 23 жовтня ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 млрд гривень (близько 200 млн доларів) на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років.

