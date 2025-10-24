Уряд України засекретив обсяги та суми імпорту газу для опалювального сезону
Україні терміново потрібно вирішувати питання про додатковий імпорт газу через втрати видобутку. Але точні обсяги публічно не оголошуються.
Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.
"Повну відповідь я вам дам окремо, не на загал", - сказала вона у відповідь за питання депутата про обсяги газу, які потрібно імпортувати.
Свириденко нагадала, про план, щоб у сховищах до початку опалювального сезону було 13,2 млрд кубометрів газу. "Ця задача, ця позначка досягнута, і у нас такий обсяг був", - сказала вона.
Вона повідомила про значні втрати внутрішнього видобутку. "Ви знаєте, що відбувалося з атаками на газову систему. Я не хочу казати на загал про втрати газовидобутку внутрішнього, але нам терміново потрібно вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу", - сказала Свириденко.
Прем'єр пообіцяла надати депутатам інформацію по обсягах і по сумах.
Запаси газу на зиму
Україна планувала до початку опалювального сезону накопичити в підземних сховищах 13,2 млрд кубометрів газу. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планувалося імпортувати.
Газ Європі зараз коштує близько 400 доларів за тисячу кубометрів разом з транспортуванням - близько 500 доларів. Для закупівлі 4,6 млрд кубометрів потрібно близько 2,3 млрд доларів.
Внутрішня ціна газу в Україні також висока і навіть вища, ніж в Європі.
Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.
Росія восени 2025 року активізувала удари по газовій інфраструктурі України. У результаті було виведено з ладу до 60% потужностей внутрішнього видобутку.
Кабінет міністрів України 23 жовтня ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 млрд гривень (близько 200 млн доларів) на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років.