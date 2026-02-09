Задержки и автобусы из-за обстрелов: в каких областях поезда УЗ курсируют сегодня иначе
Из-за вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры на некоторых направлениях в разных областях Украины возможны задержки поездов УЗ. На отдельных участках пассажиров в целях безопасности будут перевозить автобусами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Сумская и Черниговская области
По состоянию на 09:08 понедельника, 9 февраля, украинцам сообщили о новых вражеских обстрелах железнодорожной инфраструктуры, в результате чего были повреждены:
- локомотив;
- контактная сеть.
"Железнодорожники и пассажиры на Сумщине находятся в укрытиях", - добавили в компании.
Учитывая такую ситуацию, следовать с задержками могут поезда:
- "Сумы - Киев";
- "Сумы - Харьков".
Оперативные изменения возможны также:
- в региональном сообщении;
- в пригородном сообщении.
Харьковская область
В Харьковской области Украины участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" как и прежде остается зоной повышенного риска.
"Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Запорожская область
В регионе Запорожья продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью.
"В зависимости от обстановки можем как пропускать поезда, так и применять автобусные трансферы", - объяснили в УЗ.
Тем временем пассажиров попросили внимательно слушать инструкции:
- поездных бригад;
- вокзальных стюардов.
Кто помогает УЗ с трансферами и эвакуацией
В завершение, в компании поблагодарили БФ "Пролиска" за помощь:
- с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях;
- за надежное плечо в эвакуации гражданских из Донецкой области к эвакорейсам УЗ на Харьковщине.
Уточняется, что во время трансферов команда "Пролиска" помогает с организацией посадки и регистрацией пассажиров на борту.
"Продолжаем движение и приоритезируем безопасность", - подытожили в "Укрзализныце".
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, что вражеские силы неоднократно наносили системные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.
Сначала под прицелом оказались северные регионы - Черниговская и Сумская области. Там российские войска целенаправленно терроризировали работников железной дороги.
Так, например, РФ несколько дней подряд терроризировала Конотоп.
27 января российские войска атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвинково" (в Харьковской области). Вражеский удар привел к гибели и травмированию многих пассажиров.
Параллельно с этим "Укрзалізниця" сообщила об отмене части поездов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в Харьковской области.
Ночью 8 февраля российские войска в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. В связи с этим был отменен ряд рейсов.
Пассажиров призывают следить за обновлениями и учитывать корректировки при планировании поездок.
