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Затримки понад 8 годин: УЗ назвала поїзди, які масово відстають від графіка 6 липня

12:05 06.07.2026 Пн
3 хв
В УЗ повідомляють про обмеження руху поїздів у Київській області, що значно вплинуло на графік
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Поїзди "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Після російської атаки та запровадження тимчасових обмежень руху на окремих ділянках залізниці в Київській області десятки поїздів "Укрзалізниці" продовжують курсувати із суттєвими затримками. Найбільші з них перевищують вісім годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці".

Головне:

  • Причина збою: Зранку 6 липня через наслідки російської атаки ДСНС обмежила рух на окремих ділянках залізниці в Київській області.
  • Масштаб запізнень: Десятки поїздів курсують із відхиленням від розкладу. Найбільші затримки фіксують у рейсів №85/86 Львів - Запоріжжя (понад 8,5 годин) та №43/44 Дніпро - Івано-Франківськ (8 годин).
  • Хто ще відстає від графіка: Із запізненням від 4 до 7 годин йдуть поїзди із Запоріжжя та Дніпра до Києва та Львова, а також міжнародні рейси до Перемишля та Хелма.
  • Транспортний шатл: Через ускладнення руху на фастівському напрямку залізничники організували для пасажирів тимчасове автобусне "човникове" сполучення між Бояркою та Києвом.
  • Міжнародні затримки: Окремі закордонні рейси (до Варшави та Хелма) додатково затримуються через тривалі процедури під час проходження кордону.

Чому затримуються поїзди

Як пояснили в "Укрзалізниці", зранку 6 липня на окремих ділянках залізниці в Київській області ДСНС із міркувань безпеки обмежила рух поїздів.

Через це перевізник задіяв резервні об'їзні маршрути, що призвело до затримок як пасажирських, так і приміських поїздів.

Крім того, було ускладнено приміське сполучення у фастівському напрямку. Для пасажирів між Бояркою та Києвом організували автобусне "човникове" сполучення.

Які поїзди затримуються найбільше

Станом на 11:55 найбільші затримки зафіксовані у таких рейсів:

  • №85/86 Львів - Запоріжжя - 8 годин 35 хвилин;
  • №43/44 Дніпро - Івано-Франківськ - 8 годин;
  • №37/38 Запоріжжя - Київ - 7 годин 20 хвилин;
  • №127/128 Запоріжжя - Львів - 7 годин 11 хвилин;
  • №127/128 Дніпро - Львів - 7 годин 7 хвилин;
  • №79/80 Львів - Дніпро - 5 годин 55 хвилин;
  • №5/6 Запоріжжя - Івано-Франківськ - 5 годин 29 хвилин;
  • №31/32 Запоріжжя - Перемишль - 5 годин 29 хвилин;
  • №93/94 Харків - Хелм - 5 годин;
  • №41/42 Дніпро - Трускавець - близько 4 годин.

Також із запізненням від двох до чотирьох годин курсують поїзди сполученням:

  • №103/104 Львів - Лозова,
  • №49/50 Трускавець - Київ,
  • №749/750 Київ - Відень,
  • №107/108 Солотвино - Київ,
  • №83/84 Дніпро - Мукачево,
  • №97/98 Ковель - Київ,
  • №21/22 Харків - Львів,
  • №765/766 Одеса - Київ,
  • №91/92 Львів - Київ,
  • №19/20 Хелм - Київ,
  • №67/68 Варшава - Київ та низка інших рейсів.

Ще понад 20 поїздів затримуються на одну-дві години, серед них рейси:

  • №17/18 Харків - Ужгород,
  • №123/124 Харків - Чернівці,
  • №1/2 Харків - Рахів,
  • №3/4 Дніпро - Ужгород,
  • №129/130 Мукачево - Полтава,
  • №131/132 Мукачево - Кременчук,
  • №69/70 Перемишль - Кременчук,
  • №55/56 Рахів - Київ,
  • №15/16 Івано-Франківськ - Харків та інші.

Водночас ще низка поїздів відстає від графіка менш ніж на одну годину.

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Причина більшості затримок

У більшості випадків причиною затримок "Укрзалізниця" називає вплив бойових дій.

Водночас окремі міжнародні рейси, зокрема №23/24 Київ - Хелм та №67/68 Київ - Варшава, затримуються приблизно на дві години через затримки під час проходження кордону.

В "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам стежити за актуальним рухом поїздів через офіційні сервіси перевізника, оскільки ситуація може змінюватися залежно від безпекової обстановки.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" продовжує програму "3000 км Україною". На літо 2026 року через сезонний ажіотаж перевізник обмежив кількість доступних місць і маршрутів. Однак у компанії назвали поїзди, на які можна отримати безкоштовні квитки у межах програми.

Також ми розповідали, як курсують поїзди влітку 2026 року.

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