Затримки понад 8 годин: УЗ назвала поїзди, які масово відстають від графіка 6 липня

Після російської атаки та запровадження тимчасових обмежень руху на окремих ділянках залізниці в Київській області десятки поїздів "Укрзалізниці" продовжують курсувати із суттєвими затримками. Найбільші з них перевищують вісім годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці".
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Як пояснили в "Укрзалізниці", зранку 6 липня на окремих ділянках залізниці в Київській області ДСНС із міркувань безпеки обмежила рух поїздів.
Через це перевізник задіяв резервні об'їзні маршрути, що призвело до затримок як пасажирських, так і приміських поїздів.
Крім того, було ускладнено приміське сполучення у фастівському напрямку. Для пасажирів між Бояркою та Києвом організували автобусне "човникове" сполучення.
Станом на 11:55 найбільші затримки зафіксовані у таких рейсів:
Також із запізненням від двох до чотирьох годин курсують поїзди сполученням:
Ще понад 20 поїздів затримуються на одну-дві години, серед них рейси:
Водночас ще низка поїздів відстає від графіка менш ніж на одну годину.
У більшості випадків причиною затримок "Укрзалізниця" називає вплив бойових дій.
Водночас окремі міжнародні рейси, зокрема №23/24 Київ - Хелм та №67/68 Київ - Варшава, затримуються приблизно на дві години через затримки під час проходження кордону.
В "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам стежити за актуальним рухом поїздів через офіційні сервіси перевізника, оскільки ситуація може змінюватися залежно від безпекової обстановки.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" продовжує програму "3000 км Україною". На літо 2026 року через сезонний ажіотаж перевізник обмежив кількість доступних місць і маршрутів. Однак у компанії назвали поїзди, на які можна отримати безкоштовні квитки у межах програми.
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