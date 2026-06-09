"Укрзалізниця" запускає літній графік поїздів: куди тепер буде простіше доїхати
"Укрзалізниця" впроваджує новий графік руху поїздів, який запрацює з 28 червня 2026 року. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.
Головне:
- Оновлення графіка: з 28 червня додано 12 нових рейсів, 8 поїздів переведено на щоденний режим курсування, а 3 маршрути суттєво прискорено.
- Гірський акцент: чотири маршрути подовжено до гірських станцій (Рахів, Ясіня).
- Флагманський маршрут: поїзд №1/2 "Єдність" сполученням Харків - Рахів стане найдовшим в Україні (1325 км).
- Продаж квитків: відкривається сьогодні, 9 червня. Компанія попереджає, що через поступове оновлення системи частина нових рейсів стане доступною протягом найближчої доби.
Основні зміни у розкладі
Найбільші корективи стосуються сполучення з гірськими районами та зручності для пасажирів на популярних напрямках:
- Харків - Рахів: поїзд №1/2 подовжено до Рахова. Це найдовший маршрут, що включає жіночий та дитячий вагони.
- Київ - Рахів: поїзд №55/56 переведено на щоденний графік курсування.
- Київ - Ужгород ("Сакура"): змінено час відправлення з Києва (23:28) та прибуття назад (06:09).
- Харків - Ужгород: поїзд №113/114 курсуватиме через день, а маршрут поїзда №45/46 пролягатиме через Поділля, забезпечуючи сполучення для вінничан, хмельничан та тернополян.
- Подовження маршрутів: поїзди №137/138 Київ - Ясіня та №142/141 Чернігів - Ясіня тепер доїжджатимуть до Ясіні замість Івано-Франківська.
Нові рейси
З кінця червня вводиться низка нових сполучень, зокрема:
- Нічний експрес №83/84 Дніпро - Мукачево.
- Денний поїзд №153/154 Дніпро - Одеса.
- №157/158 Київ - Івано-Франківськ.
- №210/209 Миколаїв - Івано-Франківськ.
- №229/230 Харків - Кременчук (з 29 червня).
В "Укрзалізниці" наголошують, що оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу, оскільки кількість вагонів не збільшилася.
Пасажирам рекомендують перевіряти наявність квитків у застосунку та на офіційному сайті перевізника.
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