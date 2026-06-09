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"Укрзалізниця" запускає літній графік поїздів: куди тепер буде простіше доїхати

18:16 09.06.2026 Вт
2 хв
Коли відкриють продаж квитків на нові рейси?
aimg Василина Копитко
"Укрзалізниця" запускає літній графік поїздів: куди тепер буде простіше доїхати Новий графік запрацює з 28 червня (фото: Getty Images)
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"Укрзалізниця" впроваджує новий графік руху поїздів, який запрацює з 28 червня 2026 року. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.

Головне:

  • Оновлення графіка: з 28 червня додано 12 нових рейсів, 8 поїздів переведено на щоденний режим курсування, а 3 маршрути суттєво прискорено.
  • Гірський акцент: чотири маршрути подовжено до гірських станцій (Рахів, Ясіня).
  • Флагманський маршрут: поїзд №1/2 "Єдність" сполученням Харків - Рахів стане найдовшим в Україні (1325 км).
  • Продаж квитків: відкривається сьогодні, 9 червня. Компанія попереджає, що через поступове оновлення системи частина нових рейсів стане доступною протягом найближчої доби.

Основні зміни у розкладі

Найбільші корективи стосуються сполучення з гірськими районами та зручності для пасажирів на популярних напрямках:

  • Харків - Рахів: поїзд №1/2 подовжено до Рахова. Це найдовший маршрут, що включає жіночий та дитячий вагони.
  • Київ - Рахів: поїзд №55/56 переведено на щоденний графік курсування.
  • Київ - Ужгород ("Сакура"): змінено час відправлення з Києва (23:28) та прибуття назад (06:09).
  • Харків - Ужгород: поїзд №113/114 курсуватиме через день, а маршрут поїзда №45/46 пролягатиме через Поділля, забезпечуючи сполучення для вінничан, хмельничан та тернополян.
  • Подовження маршрутів: поїзди №137/138 Київ - Ясіня та №142/141 Чернігів - Ясіня тепер доїжджатимуть до Ясіні замість Івано-Франківська.

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Нові рейси

З кінця червня вводиться низка нових сполучень, зокрема:

  • Нічний експрес №83/84 Дніпро - Мукачево.
  • Денний поїзд №153/154 Дніпро - Одеса.
  • №157/158 Київ - Івано-Франківськ.
  • №210/209 Миколаїв - Івано-Франківськ.
  • №229/230 Харків - Кременчук (з 29 червня).

В "Укрзалізниці" наголошують, що оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу, оскільки кількість вагонів не збільшилася.

Пасажирам рекомендують перевіряти наявність квитків у застосунку та на офіційному сайті перевізника.

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Раніше ми писали про те, як економити на квитках УЗ за новими правилами, а ще - які послуги у вагонах є безкоштовними.

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