"Укрзалізниця" запускає літній графік поїздів: куди тепер буде простіше доїхати

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"Укрзалізниця" впроваджує новий графік руху поїздів, який запрацює з 28 червня 2026 року. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.