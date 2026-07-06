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Задержки более 8 часов: "Укрзализныця" назвала поезда, которые массово отстают от графика 6 июля

12:05 06.07.2026 Пн
3 мин
В УЗ сообщают об ограничении движения поездов в Киевской области, что значительно повлияло на график
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Поезда "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

После российской атаки и введения временных ограничений на отдельных участках железной дороги в Киевской области десятки поездов "Укрзализныци" продолжают курсировать с существенными задержками. Самые большие из них превышают восемь часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци".

Главное:

  • Причина сбоя: Утром 6 июля из-за последствий российской атаки ГСЧС ограничила движение на отдельных участках железной дороги в Киевской области.
  • Масштаб опозданий: Десятки поездов курсируют с отклонением от расписания. Наибольшие задержки фиксируют у рейсов №85/86 Львов - Запорожье (более 8,5 часов) и №43/44 Днепр - Ивано-Франковск (8 часов).
  • Кто еще отстает от графика: С опозданием от 4 до 7 часов идут поезда из Запорожья и Днепра в Киев и Львов, а также международные рейсы в Перемышль и Хелм.
  • Транспортный шаттл: Из-за усложнения движения на фастовском направлении железнодорожники организовали для пассажиров временное автобусное "челночное" сообщение между Бояркой и Киевом.
  • Международные задержки: Отдельные заграничные рейсы (в Варшаву и Хелм) дополнительно задерживаются из-за длительных процедур во время прохождения границы.

Почему задерживаются поезда

Как пояснили в "Укрзализныце", утром 6 июля на отдельных участках железной дороги в Киевской области ГСЧС по соображениям безопасности ограничило движение поездов.

Поэтому перевозчик задействовал резервные объездные маршруты, что привело к задержкам как пассажирских, так и пригородных поездов.

Кроме того, было затруднено пригородное сообщение в фастовском направлении. Для пассажиров между Бояркой и Киевом организовали автобусное "челночное" сообщение.

Какие поезда задерживаются больше всего

По состоянию на 11:55 самые большие задержки зафиксированы у следующих рейсов:

  • №85/86 Львов - Запорожье - 8 часов 35 минут;
  • №43/44 Днепр - Ивано-Франковск - 8 часов;
  • №37/38 Запорожье - Киев - 7 часов 20 минут;
  • №127/128 Запорожье - Львов - 7 часов 11 минут;
  • №127/128 Днепр - Львов - 7 часов 7 минут;
  • №79/80 Львов - Днепр - 5 часов 55 минут;
  • №5/6 Запорожье - Ивано-Франковск - 5 часов 29 минут;
  • №31/32 Запорожье - Перемышль - 5 часов 29 минут;
  • №93/94 Харьков - Хелм - 5 часов;
  • №41/42 Днепр -Трускавец - около 4 часов.

Также с опозданием от двух до четырех часов курсируют поезда:

  • №103/104 Львов - Лозовая,
  • №49/50 Трускавец - Киев,
  • №749/750 Киев - Вена,
  • №107/108 Солотвино - Киев,
  • №83/84 Днепр - Мукачево,
  • №97/98 Ковель - Киев,
  • №21/22 Харьков - Львов,
  • №765/766 Одесса - Киев,
  • №91/92 Львов - Киев,
  • №19/20 Хелм - Киев,
  • №67/68 Варшава - Киев и ряд других рейсов.

Еще более 20 поездов задерживаются на один-два часа, среди них рейсы:

  • №17/18 Харьков - Ужгород,
  • №123/124 Харьков - Черновцы,
  • №1/2 Харьков - Рахов,
  • №3/4 Днепр - Ужгород,
  • №129/130 Мукачево - Полтава,
  • №131/132 Мукачево - Кременчуг,
  • №69/70 Перемышль - Кременчуг,
  • №55/56 Рахов - Киев,
  • №15/16 Ивано-Франковск - Харьков и другие.

В то же время еще ряд поездов отстает от графика менее чем на один час.

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Причина большинства задержек

В большинстве случаев причиной задержек "Укрзализныця" называет влияние боевых действий.

В то же время, отдельные международные рейсы, в частности №23/24 Киев - Хелм и №67/68 Киев - Варшава, задерживаются примерно на два часа из-за задержек во время прохождения границы.

В "Укрзализныце" рекомендуют пассажирам следить за актуальным движением поездов через официальные сервисы перевозчика, поскольку ситуация может изменяться в зависимости от обстановки безопасности.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" продолжает программу "3000 км по Украине". На лето 2026 года из-за сезонного ажиотажа перевозчик ограничил количество доступных мест и маршрутов. Однако в компании назвали поезда, на которые можно получить бесплатные билеты в рамках программы.

Также мы рассказывали, как курсируют поезда летом 2026 года.

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