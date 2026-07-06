Задержки более 8 часов: "Укрзализныця" назвала поезда, которые массово отстают от графика 6 июля

После российской атаки и введения временных ограничений на отдельных участках железной дороги в Киевской области десятки поездов "Укрзализныци" продолжают курсировать с существенными задержками. Самые большие из них превышают восемь часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци".
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Как пояснили в "Укрзализныце", утром 6 июля на отдельных участках железной дороги в Киевской области ГСЧС по соображениям безопасности ограничило движение поездов.
Поэтому перевозчик задействовал резервные объездные маршруты, что привело к задержкам как пассажирских, так и пригородных поездов.
Кроме того, было затруднено пригородное сообщение в фастовском направлении. Для пассажиров между Бояркой и Киевом организовали автобусное "челночное" сообщение.
По состоянию на 11:55 самые большие задержки зафиксированы у следующих рейсов:
Также с опозданием от двух до четырех часов курсируют поезда:
Еще более 20 поездов задерживаются на один-два часа, среди них рейсы:
В то же время еще ряд поездов отстает от графика менее чем на один час.
В большинстве случаев причиной задержек "Укрзализныця" называет влияние боевых действий.
В то же время, отдельные международные рейсы, в частности №23/24 Киев - Хелм и №67/68 Киев - Варшава, задерживаются примерно на два часа из-за задержек во время прохождения границы.
В "Укрзализныце" рекомендуют пассажирам следить за актуальным движением поездов через официальные сервисы перевозчика, поскольку ситуация может изменяться в зависимости от обстановки безопасности.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" продолжает программу "3000 км по Украине". На лето 2026 года из-за сезонного ажиотажа перевозчик ограничил количество доступных мест и маршрутов. Однако в компании назвали поезда, на которые можно получить бесплатные билеты в рамках программы.
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