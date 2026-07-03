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Програма "3000 км Україною": на яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список)

14:36 03.07.2026 Пт
3 хв
В УЗ наголошують, що кількість безкоштовних місць може змінюватися щодня
aimg Тетяна Веремєєва
Програма "3000 км Україною": на яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список) Фото: Українці можуть безкоштовно подорожувати на деяких поїздах (Getty Images)
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Програма "3000 км Україною", яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року. Водночас у цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".

Головне:

  • Суть програми: В Україні влітку 2026 року продовжує діяти програма "3000 км Україною", яка дає можливість кожному українцю безкоштовно проїхати залізницею.
  • Літні обмеження: Оскільки в червні-липні попит на пасажирські перевезення є піковим, УЗ обмежила кількість безкоштовних місць та рейсів.
  • Доступні місця: Цього літа безкоштовні місця виділено у поїздах далекого сполучення, а також на регіональних маршрутах.
  • Динамічні зміни: В "Укрзалізниці" наголошують, що перелік доступних поїздів та кількість безкоштовних сидінь у них не є фіксованими - вони можуть змінюватися щодня залежно від оперативного завантаження рейсів та попиту.

Як працює програма "3000 км Україною"

В "Укрзалізниці" нагадали, що програма передбачає можливість безкоштовного проїзду у внутрішньому сполученні в межах річного ліміту 3000 кілометрів на одну людину.

Скористатися нею можна лише в окремих поїздах і вагонах, які перевізник визначає з урахуванням завантаженості рейсів та можливості забезпечити місцями пасажирів без шкоди для інших перевезень.

У компанії пояснили, що найбільше напрямків для безкоштовних поїздок традиційно доступні у так званий позапіковий сезон.

Коли доступно найбільше безкоштовних місць

За інформацією перевізника, позапіковим періодом вважаються січень-лютий та жовтень - перші дні листопада.

Саме тоді завантаженість пасажирських поїздів зменшується приблизно на 30-50%, тому "Укрзалізниця" може запропонувати найбільшу кількість безкоштовних місць і маршрутів у межах програми.

Водночас компанія зазначає, що навіть в умовах війни намагається забезпечити стабільне сполучення між усіма регіонами країни, насамперед із великими містами та прифронтовими територіями.

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На яких поїздах можна безкоштовно подорожувати влітку

У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою "3000 км Україною" передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.

Зокрема, скористатися програмою можна на маршрутах:

  • №45 і №113 Харків - Ужгород - Харків;
  • №719/720 Харків - Київ - Харків;
  • №066/779 і №776/775 Київ - Суми - Київ;
  • №143/144 Київ/Рахів - Суми - Київ;
  • №86 і №128 Львів - Запоріжжя - Львів;
  • №101/102 Київ - Миколаїв/Лозова - Київ;
  • №110 Львів - Миколаїв - Львів;
  • №122 Київ - Миколаїв - Київ;
  • №201-208 Миколаїв - Херсон - Миколаїв;
  • №103/104 Львів - Лозова - Львів;
  • №141/142 Івано-Франківськ - Чернігів - Івано-Франківськ;
  • №753/754 Київ - Жмеринка - Київ.

На які регіональні рейси доступні безкоштовні квитки

Безкоштовні поїздки також доступні на окремих регіональних маршрутах, серед яких:

  • № 804 Львів - Рівне - Львів;
  • № 811/812 Харків - Ізюм - Харків;
  • № 825/826 Хмельницький - Львів - Хмельницький;
  • № 834 Запоріжжя - Дніпро - Запоріжжя;
  • № 881/882 та № 883/884 Гребінка - Київ-Волинський - Гребінка;
  • № 886 Славутич/ Чернігів - Київ-Волинський;
  • № 892 Мотовилівка - Славутич - Київ-Волинський;
  • № 893/ 894 Конотоп - Київ - Ніжин;
  • № 896 Шостка - Фастів - Шостка;
  • № 897/898 Ніжин - Київ-Волинський - Ніжин;
  • № 831/832 та № 833/834 Львів - Чоп - Львів;
  • № 835 Львів - Ужгород - Львів;
  • № 857/858 Київ - Хмельницький - Київ.

В "Укрзалізниці" наголошують, що перелік поїздів, напрямків і кількість місць у межах програми можуть змінюватися залежно від попиту, завантаженості рейсів та оперативної ситуації з перевезеннями.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила програму "3000 км Україною" у грудні 2025 року. Вона дає змогу українцям безкоштовно подорожувати внутрішніми поїздами в межах річного ліміту 3000 кілометрів. Безкоштовні квитки доступні лише на окремих рейсах, які компанія визначає з урахуванням попиту та завантаженості поїздів.

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