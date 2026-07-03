Програма "3000 км Україною": на яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список)

Програма "3000 км Україною", яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року. Водночас у цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".

Головне: Суть програми: В Україні влітку 2026 року продовжує діяти програма "3000 км Україною", яка дає можливість кожному українцю безкоштовно проїхати залізницею.

В Україні влітку 2026 року продовжує діяти програма "3000 км Україною", яка дає можливість кожному українцю безкоштовно проїхати залізницею. Літні обмеження: Оскільки в червні-липні попит на пасажирські перевезення є піковим, УЗ обмежила кількість безкоштовних місць та рейсів.

Оскільки в червні-липні попит на пасажирські перевезення є піковим, УЗ обмежила кількість безкоштовних місць та рейсів. Доступні місця: Цього літа безкоштовні місця виділено у поїздах далекого сполучення, а також на регіональних маршрутах.

Цього літа безкоштовні місця виділено у поїздах далекого сполучення, а також на регіональних маршрутах. Динамічні зміни: В "Укрзалізниці" наголошують, що перелік доступних поїздів та кількість безкоштовних сидінь у них не є фіксованими - вони можуть змінюватися щодня залежно від оперативного завантаження рейсів та попиту.

Як працює програма "3000 км Україною"

В "Укрзалізниці" нагадали, що програма передбачає можливість безкоштовного проїзду у внутрішньому сполученні в межах річного ліміту 3000 кілометрів на одну людину.

Скористатися нею можна лише в окремих поїздах і вагонах, які перевізник визначає з урахуванням завантаженості рейсів та можливості забезпечити місцями пасажирів без шкоди для інших перевезень.

У компанії пояснили, що найбільше напрямків для безкоштовних поїздок традиційно доступні у так званий позапіковий сезон.

Коли доступно найбільше безкоштовних місць

За інформацією перевізника, позапіковим періодом вважаються січень-лютий та жовтень - перші дні листопада.

Саме тоді завантаженість пасажирських поїздів зменшується приблизно на 30-50%, тому "Укрзалізниця" може запропонувати найбільшу кількість безкоштовних місць і маршрутів у межах програми.

Водночас компанія зазначає, що навіть в умовах війни намагається забезпечити стабільне сполучення між усіма регіонами країни, насамперед із великими містами та прифронтовими територіями.

На яких поїздах можна безкоштовно подорожувати влітку

У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою "3000 км Україною" передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.

Зокрема, скористатися програмою можна на маршрутах:

№45 і №113 Харків - Ужгород - Харків;

№719/720 Харків - Київ - Харків;

№066/779 і №776/775 Київ - Суми - Київ;

№143/144 Київ/Рахів - Суми - Київ;

№86 і №128 Львів - Запоріжжя - Львів;

№101/102 Київ - Миколаїв/Лозова - Київ;

№110 Львів - Миколаїв - Львів;

№122 Київ - Миколаїв - Київ;

№201-208 Миколаїв - Херсон - Миколаїв;

№103/104 Львів - Лозова - Львів;

№141/142 Івано-Франківськ - Чернігів - Івано-Франківськ;

№753/754 Київ - Жмеринка - Київ.

На які регіональні рейси доступні безкоштовні квитки

Безкоштовні поїздки також доступні на окремих регіональних маршрутах, серед яких:

№ 804 Львів - Рівне - Львів;

№ 811/812 Харків - Ізюм - Харків;

№ 825/826 Хмельницький - Львів - Хмельницький;

№ 834 Запоріжжя - Дніпро - Запоріжжя;

№ 881/882 та № 883/884 Гребінка - Київ-Волинський - Гребінка;

№ 886 Славутич/ Чернігів - Київ-Волинський;

№ 892 Мотовилівка - Славутич - Київ-Волинський;

№ 893/ 894 Конотоп - Київ - Ніжин;

№ 896 Шостка - Фастів - Шостка;

№ 897/898 Ніжин - Київ-Волинський - Ніжин;

№ 831/832 та № 833/834 Львів - Чоп - Львів;

№ 835 Львів - Ужгород - Львів;

№ 857/858 Київ - Хмельницький - Київ.

В "Укрзалізниці" наголошують, що перелік поїздів, напрямків і кількість місць у межах програми можуть змінюватися залежно від попиту, завантаженості рейсів та оперативної ситуації з перевезеннями.