Укрзалізниця змінює рух потягів після атаки РФ

Після нічної атаки російських окупантів ДСНС вимушено обмежив рух протягів на деяких ділянках Київщини. Укрзалізниця вже готує обхідні маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укрзалізниці .

Укрзалізниця нагадує, що затримки в русі вже зараз можна відстежувати на uz-vezemo . Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку. Спільно з КОВА залізничники вже готують автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом.

Залізничники інформують, що можливі затримки в русі деяких потягів. Проте всі зупинки будуть збережено.

Контекст змін в русі Укрзалізниці

Рух потягів змінено після нічної атаки окупантів РФ на Київ та Київську область. У столиці через ракетну атаку Москви загинуло семеро людей і понад двадцяти поранено. У Київській області загинула одна людин та зафіксовано багато руйнувань.

Тим часом жителів Вишневої громади на Київщині закликали не виходити на вулиці після атаки РФ. Заборона стосується восьми конкретних вулиць громади.