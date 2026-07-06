ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Укрзалізниця змінює рух потягів після атаки РФ

06:50 06.07.2026 Пн
1 хв
Як курсуватимуть потяги та що буде із залізничним сполученням до Києва?
aimg Пилип Бойко
Укрзалізниця змінює рух потягів після атаки РФ Фото: потяг Укрзалізниці (facebook/Укрзалізниця)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Після нічної атаки російських окупантів ДСНС вимушено обмежив рух протягів на деяких ділянках Київщини. Укрзалізниця вже готує обхідні маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Залізничники інформують, що можливі затримки в русі деяких потягів. Проте всі зупинки будуть збережено.

Ситуація стосується таких рейсів:

  • №93 Харків - Холм;
  • №134 Кам'янець-Подільський - Київ;
  • №94 Холм - Харків;
  • №43 Дніпро - Івано-Франківськ;
  • №104 Львів - Лозова.

Укрзалізниця нагадує, що затримки в русі вже зараз можна відстежувати на uz-vezemo.

Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку. Спільно з КОВА залізничники вже готують автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом.

Контекст змін в русі Укрзалізниці

Рух потягів змінено після нічної атаки окупантів РФ на Київ та Київську область. У столиці через ракетну атаку Москви загинуло семеро людей і понад двадцяти поранено. У Київській області загинула одна людин та зафіксовано багато руйнувань.

Тим часом жителів Вишневої громади на Київщині закликали не виходити на вулиці після атаки РФ. Заборона стосується восьми конкретних вулиць громади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця
Новини
"Гастролери та схематозники": Мадяр відреагував на корупційний скандал у СБС
"Гастролери та схематозники": Мадяр відреагував на корупційний скандал у СБС
Аналітика
1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна 1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца