Комфорт у дорозі: "Укрзалізниця" додала нові вагони на популярний напрямок

Українські пасажири тепер можуть подорожувати до Ужгорода та Дніпра у нових вагонах вітчизняного виробництва. "Укрзалізниця" додала їх до популярних залізничних маршрутів для покращення комфорту поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Які маршрути отримали оновлення

Як зазначили в "Укрзалізниці", нові пасажирські вагони, які нещодавно зійшли з конвеєра в Україні, поповнили склад поїзда №29/30 сполученням Київ - Ужгород.

Через необхідність максимально інтенсивно використовувати рухомий склад, ці ж вагони одразу після прибуття вирушатимуть у наступний рейс - №4/3 Ужгород - Дніпро. З урахуванням попередньої партії, на цьому напрямку курсують уже шість нових вагонів.

"Це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу", - підкреслили в компанії.

Що змінилося всередині вагонів

Новий рухомий склад облаштували за сучасними стандартами для забезпечення максимальної зручності пасажирів під час подорожей:

Робота кондиціонерів у спеку . Вагони мають акумуляторні батареї підвищеної місткості, які дозволяють охолоджувати повітря навіть під час тривалих зупинок.

. Вагони мають акумуляторні батареї підвищеної місткості, які дозволяють охолоджувати повітря навіть під час тривалих зупинок. Комфорт у купе . Для кожного пасажира доступні розетки, індивідуальне сучасне освітлення та кнопки виклику провідника.

. Для кожного пасажира доступні розетки, індивідуальне сучасне освітлення та кнопки виклику провідника. Зручність для верхніх полиць . У купе з'явилися спеціальні столики для пасажирів, які подорожують зверху.

. У купе з'явилися спеціальні столики для пасажирів, які подорожують зверху. Турбота про батьків з дітьми. Вбиральні у вагонах додатково обладнали зручними сповивальними столиками та дитячими сидіннями.

Фото: до Ужгорода та Дніпра запустили нові вагони (t.me/UkrzalInfo)

Загалом від початку цього року "Укрзалізниця" вже отримала 18 нових пасажирських вагонів українського виробництва.