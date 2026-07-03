Комфорт у дорозі: "Укрзалізниця" додала нові вагони на популярний напрямок
Українські пасажири тепер можуть подорожувати до Ужгорода та Дніпра у нових вагонах вітчизняного виробництва. "Укрзалізниця" додала їх до популярних залізничних маршрутів для покращення комфорту поїздок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Які маршрути отримали оновлення
Як зазначили в "Укрзалізниці", нові пасажирські вагони, які нещодавно зійшли з конвеєра в Україні, поповнили склад поїзда №29/30 сполученням Київ - Ужгород.
Через необхідність максимально інтенсивно використовувати рухомий склад, ці ж вагони одразу після прибуття вирушатимуть у наступний рейс - №4/3 Ужгород - Дніпро. З урахуванням попередньої партії, на цьому напрямку курсують уже шість нових вагонів.
"Це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу", - підкреслили в компанії.
Що змінилося всередині вагонів
Новий рухомий склад облаштували за сучасними стандартами для забезпечення максимальної зручності пасажирів під час подорожей:
- Робота кондиціонерів у спеку. Вагони мають акумуляторні батареї підвищеної місткості, які дозволяють охолоджувати повітря навіть під час тривалих зупинок.
- Комфорт у купе. Для кожного пасажира доступні розетки, індивідуальне сучасне освітлення та кнопки виклику провідника.
- Зручність для верхніх полиць. У купе з'явилися спеціальні столики для пасажирів, які подорожують зверху.
- Турбота про батьків з дітьми. Вбиральні у вагонах додатково обладнали зручними сповивальними столиками та дитячими сидіннями.
Загалом від початку цього року "Укрзалізниця" вже отримала 18 нових пасажирських вагонів українського виробництва.
Безкоштовні поїздки та спека у поїздах
Нагадаємо, влітку 2026 року в Україні продовжує діяти програма "3000 км Україною", яка дозволяє громадянам безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту.
Водночас через піковий попит у червні-липні Укрзалізниця обмежила кількість безкоштовних місць та рейсів, а перелік доступних поїздів змінюється щодня залежно від завантаження.
Крім того, під час літньої спеки пасажири часто скаржаться на високу температуру в поїздах.
В "Укрзалізниці" пояснили, чому в рейси досі випускають вагони без кондиціонерів - повна відмова від такого рухомого складу призведе до гострого дефіциту квитків та колапсу перевезень, оскільки модернізація парку потребує значних інвестицій та років роботи під час війни.
Наявність охолодження у вагоні можна перевірити під час купівлі квитка за позначкою "сніжинка".