Затримки понад 8 годин: УЗ назвала поїзди, які масово відстають від графіка 6 липня

Після російської атаки та запровадження тимчасових обмежень руху на окремих ділянках залізниці в Київській області десятки поїздів "Укрзалізниці" продовжують курсувати із суттєвими затримками. Найбільші з них перевищують вісім годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці".

Головне: Причина збою: Зранку 6 липня через наслідки російської атаки ДСНС обмежила рух на окремих ділянках залізниці в Київській області.

Зранку 6 липня через наслідки російської атаки ДСНС обмежила рух на окремих ділянках залізниці в Київській області. Масштаб запізнень: Десятки поїздів курсують із відхиленням від розкладу. Найбільші затримки фіксують у рейсів №85/86 Львів - Запоріжжя (понад 8,5 годин) та №43/44 Дніпро - Івано-Франківськ (8 годин).

Десятки поїздів курсують із відхиленням від розкладу. Найбільші затримки фіксують у рейсів №85/86 Львів - Запоріжжя (понад 8,5 годин) та №43/44 Дніпро - Івано-Франківськ (8 годин). Хто ще відстає від графіка: Із запізненням від 4 до 7 годин йдуть поїзди із Запоріжжя та Дніпра до Києва та Львова, а також міжнародні рейси до Перемишля та Хелма.

Із запізненням від 4 до 7 годин йдуть поїзди із Запоріжжя та Дніпра до Києва та Львова, а також міжнародні рейси до Перемишля та Хелма. Транспортний шатл: Через ускладнення руху на фастівському напрямку залізничники організували для пасажирів тимчасове автобусне "човникове" сполучення між Бояркою та Києвом.

Через ускладнення руху на фастівському напрямку залізничники організували для пасажирів тимчасове автобусне "човникове" сполучення між Бояркою та Києвом. Міжнародні затримки: Окремі закордонні рейси (до Варшави та Хелма) додатково затримуються через тривалі процедури під час проходження кордону.

Чому затримуються поїзди

Як пояснили в "Укрзалізниці", зранку 6 липня на окремих ділянках залізниці в Київській області ДСНС із міркувань безпеки обмежила рух поїздів.

Через це перевізник задіяв резервні об'їзні маршрути, що призвело до затримок як пасажирських, так і приміських поїздів.

Крім того, було ускладнено приміське сполучення у фастівському напрямку. Для пасажирів між Бояркою та Києвом організували автобусне "човникове" сполучення.

Які поїзди затримуються найбільше

Станом на 11:55 найбільші затримки зафіксовані у таких рейсів:

№85/86 Львів - Запоріжжя - 8 годин 35 хвилин;

- 8 годин 35 хвилин; №43/44 Дніпро - Івано-Франківськ - 8 годин;

- 8 годин; №37/38 Запоріжжя - Київ - 7 годин 20 хвилин;

- 7 годин 20 хвилин; №127/128 Запоріжжя - Львів - 7 годин 11 хвилин;

- 7 годин 11 хвилин; №127/128 Дніпро - Львів - 7 годин 7 хвилин;

- 7 годин 7 хвилин; №79/80 Львів - Дніпро - 5 годин 55 хвилин;

- 5 годин 55 хвилин; №5/6 Запоріжжя - Івано-Франківськ - 5 годин 29 хвилин;

- 5 годин 29 хвилин; №31/32 Запоріжжя - Перемишль - 5 годин 29 хвилин;

- 5 годин 29 хвилин; №93/94 Харків - Хелм - 5 годин;

- 5 годин; №41/42 Дніпро - Трускавець - близько 4 годин.

Також із запізненням від двох до чотирьох годин курсують поїзди сполученням:

№103/104 Львів - Лозова,

№49/50 Трускавець - Київ ,

, №749/750 Київ - Відень ,

, №107/108 Солотвино - Київ ,

, №83/84 Дніпро - Мукачево ,

, №97/98 Ковель - Київ ,

, №21/22 Харків - Львів ,

, №765/766 Одеса - Київ ,

, №91/92 Львів - Київ ,

, №19/20 Хелм - Київ ,

, №67/68 Варшава - Київ та низка інших рейсів.

Ще понад 20 поїздів затримуються на одну-дві години, серед них рейси:

№17/18 Харків - Ужгород,

№123/124 Харків - Чернівці,

№1/2 Харків - Рахів,

№3/4 Дніпро - Ужгород,

№129/130 Мукачево - Полтава,

№131/132 Мукачево - Кременчук,

№69/70 Перемишль - Кременчук,

№55/56 Рахів - Київ,

№15/16 Івано-Франківськ - Харків та інші.

Водночас ще низка поїздів відстає від графіка менш ніж на одну годину.

Причина більшості затримок

У більшості випадків причиною затримок "Укрзалізниця" називає вплив бойових дій.

Водночас окремі міжнародні рейси, зокрема №23/24 Київ - Хелм та №67/68 Київ - Варшава, затримуються приблизно на дві години через затримки під час проходження кордону.

В "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам стежити за актуальним рухом поїздів через офіційні сервіси перевізника, оскільки ситуація може змінюватися залежно від безпекової обстановки.