Затримки понад 8 годин: УЗ назвала поїзди, які масово відстають від графіка 6 липня
Після російської атаки та запровадження тимчасових обмежень руху на окремих ділянках залізниці в Київській області десятки поїздів "Укрзалізниці" продовжують курсувати із суттєвими затримками. Найбільші з них перевищують вісім годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці".
Головне:
- Причина збою: Зранку 6 липня через наслідки російської атаки ДСНС обмежила рух на окремих ділянках залізниці в Київській області.
- Масштаб запізнень: Десятки поїздів курсують із відхиленням від розкладу. Найбільші затримки фіксують у рейсів №85/86 Львів - Запоріжжя (понад 8,5 годин) та №43/44 Дніпро - Івано-Франківськ (8 годин).
- Хто ще відстає від графіка: Із запізненням від 4 до 7 годин йдуть поїзди із Запоріжжя та Дніпра до Києва та Львова, а також міжнародні рейси до Перемишля та Хелма.
- Транспортний шатл: Через ускладнення руху на фастівському напрямку залізничники організували для пасажирів тимчасове автобусне "човникове" сполучення між Бояркою та Києвом.
- Міжнародні затримки: Окремі закордонні рейси (до Варшави та Хелма) додатково затримуються через тривалі процедури під час проходження кордону.
Чому затримуються поїзди
Як пояснили в "Укрзалізниці", зранку 6 липня на окремих ділянках залізниці в Київській області ДСНС із міркувань безпеки обмежила рух поїздів.
Через це перевізник задіяв резервні об'їзні маршрути, що призвело до затримок як пасажирських, так і приміських поїздів.
Крім того, було ускладнено приміське сполучення у фастівському напрямку. Для пасажирів між Бояркою та Києвом організували автобусне "човникове" сполучення.
Які поїзди затримуються найбільше
Станом на 11:55 найбільші затримки зафіксовані у таких рейсів:
- №85/86 Львів - Запоріжжя - 8 годин 35 хвилин;
- №43/44 Дніпро - Івано-Франківськ - 8 годин;
- №37/38 Запоріжжя - Київ - 7 годин 20 хвилин;
- №127/128 Запоріжжя - Львів - 7 годин 11 хвилин;
- №127/128 Дніпро - Львів - 7 годин 7 хвилин;
- №79/80 Львів - Дніпро - 5 годин 55 хвилин;
- №5/6 Запоріжжя - Івано-Франківськ - 5 годин 29 хвилин;
- №31/32 Запоріжжя - Перемишль - 5 годин 29 хвилин;
- №93/94 Харків - Хелм - 5 годин;
- №41/42 Дніпро - Трускавець - близько 4 годин.
Також із запізненням від двох до чотирьох годин курсують поїзди сполученням:
- №103/104 Львів - Лозова,
- №49/50 Трускавець - Київ,
- №749/750 Київ - Відень,
- №107/108 Солотвино - Київ,
- №83/84 Дніпро - Мукачево,
- №97/98 Ковель - Київ,
- №21/22 Харків - Львів,
- №765/766 Одеса - Київ,
- №91/92 Львів - Київ,
- №19/20 Хелм - Київ,
- №67/68 Варшава - Київ та низка інших рейсів.
Ще понад 20 поїздів затримуються на одну-дві години, серед них рейси:
- №17/18 Харків - Ужгород,
- №123/124 Харків - Чернівці,
- №1/2 Харків - Рахів,
- №3/4 Дніпро - Ужгород,
- №129/130 Мукачево - Полтава,
- №131/132 Мукачево - Кременчук,
- №69/70 Перемишль - Кременчук,
- №55/56 Рахів - Київ,
- №15/16 Івано-Франківськ - Харків та інші.
Водночас ще низка поїздів відстає від графіка менш ніж на одну годину.
Причина більшості затримок
У більшості випадків причиною затримок "Укрзалізниця" називає вплив бойових дій.
Водночас окремі міжнародні рейси, зокрема №23/24 Київ - Хелм та №67/68 Київ - Варшава, затримуються приблизно на дві години через затримки під час проходження кордону.
В "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам стежити за актуальним рухом поїздів через офіційні сервіси перевізника, оскільки ситуація може змінюватися залежно від безпекової обстановки.
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