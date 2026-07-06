Задержки более 8 часов: "Укрзализныця" назвала поезда, которые массово отстают от графика 6 июля

После российской атаки и введения временных ограничений на отдельных участках железной дороги в Киевской области десятки поездов "Укрзализныци" продолжают курсировать с существенными задержками. Самые большие из них превышают восемь часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци".

Главное: Причина сбоя: Утром 6 июля из-за последствий российской атаки ГСЧС ограничила движение на отдельных участках железной дороги в Киевской области.

Утром 6 июля из-за последствий российской атаки ГСЧС ограничила движение на отдельных участках железной дороги в Киевской области. Масштаб опозданий: Десятки поездов курсируют с отклонением от расписания. Наибольшие задержки фиксируют у рейсов №85/86 Львов - Запорожье (более 8,5 часов) и №43/44 Днепр - Ивано-Франковск (8 часов).

Десятки поездов курсируют с отклонением от расписания. Наибольшие задержки фиксируют у рейсов №85/86 Львов - Запорожье (более 8,5 часов) и №43/44 Днепр - Ивано-Франковск (8 часов). Кто еще отстает от графика: С опозданием от 4 до 7 часов идут поезда из Запорожья и Днепра в Киев и Львов, а также международные рейсы в Перемышль и Хелм.

С опозданием от 4 до 7 часов идут поезда из Запорожья и Днепра в Киев и Львов, а также международные рейсы в Перемышль и Хелм. Транспортный шаттл: Из-за усложнения движения на фастовском направлении железнодорожники организовали для пассажиров временное автобусное "челночное" сообщение между Бояркой и Киевом.

Из-за усложнения движения на фастовском направлении железнодорожники организовали для пассажиров временное автобусное "челночное" сообщение между Бояркой и Киевом. Международные задержки: Отдельные заграничные рейсы (в Варшаву и Хелм) дополнительно задерживаются из-за длительных процедур во время прохождения границы.

Почему задерживаются поезда

Как пояснили в "Укрзализныце", утром 6 июля на отдельных участках железной дороги в Киевской области ГСЧС по соображениям безопасности ограничило движение поездов.

Поэтому перевозчик задействовал резервные объездные маршруты, что привело к задержкам как пассажирских, так и пригородных поездов.

Кроме того, было затруднено пригородное сообщение в фастовском направлении. Для пассажиров между Бояркой и Киевом организовали автобусное "челночное" сообщение.

Какие поезда задерживаются больше всего

По состоянию на 11:55 самые большие задержки зафиксированы у следующих рейсов:

№85/86 Львов - Запорожье - 8 часов 35 минут;

- 8 часов 35 минут; №43/44 Днепр - Ивано-Франковск - 8 часов;

- 8 часов; №37/38 Запорожье - Киев - 7 часов 20 минут;

- 7 часов 20 минут; №127/128 Запорожье - Львов - 7 часов 11 минут;

- 7 часов 11 минут; №127/128 Днепр - Львов - 7 часов 7 минут;

7 часов 7 минут; №79/80 Львов - Днепр - 5 часов 55 минут;

- 5 часов 55 минут; №5/6 Запорожье - Ивано-Франковск - 5 часов 29 минут;

- 5 часов 29 минут; №31/32 Запорожье - Перемышль - 5 часов 29 минут;

- 5 часов 29 минут; №93/94 Харьков - Хелм - 5 часов;

- 5 часов; №41/42 Днепр -Трускавец - около 4 часов.

Также с опозданием от двух до четырех часов курсируют поезда:

№103/104 Львов - Лозовая ,

, №49/50 Трускавец - Киев ,

, №749/750 Киев - Вена ,

, №107/108 Солотвино - Киев ,

, №83/84 Днепр - Мукачево ,

, №97/98 Ковель - Киев ,

, №21/22 Харьков - Львов ,

, №765/766 Одесса - Киев ,

, №91/92 Львов - Киев ,

, №19/20 Хелм - Киев ,

, №67/68 Варшава - Киев и ряд других рейсов.

Еще более 20 поездов задерживаются на один-два часа, среди них рейсы:

№17/18 Харьков - Ужгород,

№123/124 Харьков - Черновцы,

№1/2 Харьков - Рахов,

№3/4 Днепр - Ужгород,

№129/130 Мукачево - Полтава,

№131/132 Мукачево - Кременчуг,

№69/70 Перемышль - Кременчуг,

№55/56 Рахов - Киев,

№15/16 Ивано-Франковск - Харьков и другие.

В то же время еще ряд поездов отстает от графика менее чем на один час.

Причина большинства задержек

В большинстве случаев причиной задержек "Укрзализныця" называет влияние боевых действий.

В то же время, отдельные международные рейсы, в частности №23/24 Киев - Хелм и №67/68 Киев - Варшава, задерживаются примерно на два часа из-за задержек во время прохождения границы.

В "Укрзализныце" рекомендуют пассажирам следить за актуальным движением поездов через официальные сервисы перевозчика, поскольку ситуация может изменяться в зависимости от обстановки безопасности.