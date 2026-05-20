Застрял в стене высотки: в Одессе достали неразорванную часть "шахеда"
В Одессе успешно завершили уникальную спецоперацию по изъятию неразорвавшейся боевой части вражеского дрона. "Шахед" застрял в стене жилой высотки после ночной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Уникальная операция над пропастью
Как сообщили правоохранители, вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку и застрял в стене на уровне 15 этажа.
Его 50-килограммовая боевая часть не сдетонировала, а продолжала представлять смертельную угрозу для всех жителей дома.
Для обезвреживания боеприпаса полицейские взрывотехники совместно со специалистами ГСЧС провели сложнейшую операцию.
Начальник управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области Михаил Берлинский поднялся к дрону на спецподъемнике. Балансируя на огромной высоте, он вручную разрядил и изъял взрывчатку из разрушенной стены.
Проверка и уничтожение
После изъятия боевой части к работе подключились специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС. Они обследовали остатки беспилотника на наличие опасных веществ и проверили радиационный фон.
Только после подтверждения полной безопасности боеприпас передали пиротехникам. Его транспортировали в специально отведенное место для дальнейшего уничтожения.
Благодаря слаженным действиям служб смертельная угроза для одесситов ликвидирована.
Что известно о ночной атаке РФ
Напомним, в ночь на 20 мая российские войска совершили очередной массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины. В частности, под атакой оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина - оккупанты нанесли удары одновременно по нескольким направлениям.
Наибольшие разрушения претерпел Днепр, где из-за вражеских попаданий пострадали пять человек, а двое из них оказались в тяжелом состоянии.
Всего во время этой воздушной атаки со стороны РФ летели дроны и баллистика, зафиксировано более 20 прилетов. Враг выпустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 154 беспилотника различных типов, среди которых были реактивные "шахеды" и дроны-имитаторы.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить 131 вражеский БПЛА.
Из-за системного ухудшения ситуации с безопасностью на фоне регулярных ударов в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию. Местные власти утвердили список населенных пунктов в одном из районов области, жители которых должны бесплатно и организованно выехать в более безопасные регионы в течение 30 дней.