Застрял в стене высотки: в Одессе достали неразорванную часть "шахеда"

17:55 20.05.2026 Ср
2 мин
В Одессе провели уникальную операцию на уровне 15 этажа
aimg Сергей Козачук
Застрял в стене высотки: в Одессе достали неразорванную часть "шахеда" Фото: в Одессе в стене 15 этажа застряла боевая часть "шахеда" (od.npu.gov.ua)
В Одессе успешно завершили уникальную спецоперацию по изъятию неразорвавшейся боевой части вражеского дрона. "Шахед" застрял в стене жилой высотки после ночной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Уникальная операция над пропастью

Как сообщили правоохранители, вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку и застрял в стене на уровне 15 этажа.

Его 50-килограммовая боевая часть не сдетонировала, а продолжала представлять смертельную угрозу для всех жителей дома.

Для обезвреживания боеприпаса полицейские взрывотехники совместно со специалистами ГСЧС провели сложнейшую операцию.

Начальник управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области Михаил Берлинский поднялся к дрону на спецподъемнике. Балансируя на огромной высоте, он вручную разрядил и изъял взрывчатку из разрушенной стены.

Фото: в Одессе в стене 15 этажа застряла боевая часть "шахеда" (od.npu.gov.ua)

Проверка и уничтожение

После изъятия боевой части к работе подключились специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС. Они обследовали остатки беспилотника на наличие опасных веществ и проверили радиационный фон.

Только после подтверждения полной безопасности боеприпас передали пиротехникам. Его транспортировали в специально отведенное место для дальнейшего уничтожения.

Благодаря слаженным действиям служб смертельная угроза для одесситов ликвидирована.

Что известно о ночной атаке РФ

Напомним, в ночь на 20 мая российские войска совершили очередной массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины. В частности, под атакой оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина - оккупанты нанесли удары одновременно по нескольким направлениям.

Наибольшие разрушения претерпел Днепр, где из-за вражеских попаданий пострадали пять человек, а двое из них оказались в тяжелом состоянии.

Всего во время этой воздушной атаки со стороны РФ летели дроны и баллистика, зафиксировано более 20 прилетов. Враг выпустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 154 беспилотника различных типов, среди которых были реактивные "шахеды" и дроны-имитаторы.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 131 вражеский БПЛА.

Из-за системного ухудшения ситуации с безопасностью на фоне регулярных ударов в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию. Местные власти утвердили список населенных пунктов в одном из районов области, жители которых должны бесплатно и организованно выехать в более безопасные регионы в течение 30 дней.

