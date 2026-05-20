У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів
Через погіршення безпекової ситуації та постійні обстріли в одному з районів Дніпропетровської області оголосили обов'язкову евакуацію. Мешканцям низки населених пунктів потрібно виїхати впродовж 30 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Дубовиківської територіальної громади у Facebook.
Звідки виїхати потрібно обов'язково
У своєму повідомленні прес-служба Дубовиківської територіальної громади звернулась до мешканців Чаплинського та Шевченківського старостинських округів.
Їм розповіли, що відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (№893/0/527-26 від 18.05.2026), обов'язкову загальну евакуацію усіх категорій населення оголошено для таких окремих населених пунктів Синельниківського району:
- селища Чаплине;
- село Хуторо-Чаплине;
- село Петрикове;
- село Рівне;
- село Журавлинка.
Зазначається при цьому, що евакуація населення буде здійснюватись:
- впродовж 30 днів;
- організовано;
- безкоштовно.
"У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації, постійними обстрілами та загрозою для життя і здоров'я людей, закликаємо мешканців не зволікати та евакуюватися у більш безпечні регіони", - наголосила місцева влада.
Що зібрати з собою до евакуації
В межах оголошеної евакуації мешканцям вищезазначених населених пунктів рекомендують підготувати, щоб взяти з собою:
- всі найважливіші документи;
- банківські картки та готівку;
- ліки;
- одяг та речі першої потреби;
- зарядні пристрої;
- запас води та їжі.
"Бережіть себе та своїх близьких. Життя і безпека - найважливіші", - нагадали людям.
Куди звертатись, щоб отримати допомогу
Українцям розповіли, що проконсультуватися та отримати допомогу щодо виїзду, транспортування чи тимчасового розміщення можна у різний спосіб.
Для цього громадянам радять звернутись:
- або на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області - 0-800-336-085;
- або до Гуманітарної місії "Проліска" - 095-601-54-17;
- або до БФ "Право на захист" - 099-207-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;
- або до ГО "Десяте квітня" - 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;
- або до БФ "Роккада" - 067-120-92-03;
- або до Данської ради у справах біженців - 095-430-54-97;
- або до БФ "Діти нового покоління" - 068-980-07-09;
- або до "Білих янголів" - 066-56-19-102;
- або до "Схід-SOS" - 0-800-332-614.
Корисна інформація для мешканців Чаплинського та Шевченківського округів (інфографіка: facebook.com/dubovyky)
Крім того, за додатковою інформацією та роз'ясненнями можна звертатися до старости свого округу або безпосередньо до Виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області:
- сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами - 097-727-85-66;
- відділ соціального захисту населення та ветеранської політики, відділ ЦНАП - 096-083-58-85;
- Служба у справах дітей - 099-059-42-84;
- Центр надання соціальних послуг - 097-583-29-21;
- Шевченківський старостинський округ - 096-977-18-86;
- Чаплинський старостинський округ - 067-810-40-89.
