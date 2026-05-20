ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів

15:08 20.05.2026 Ср
3 хв
Місцевим мешканцям вже пояснили, куди звертатись і що зібрати з собою
aimg Ірина Костенко
У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів Евакуація здійснюється організовано та безкоштовно (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Через погіршення безпекової ситуації та постійні обстріли в одному з районів Дніпропетровської області оголосили обов'язкову евакуацію. Мешканцям низки населених пунктів потрібно виїхати впродовж 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Дубовиківської територіальної громади у Facebook.

Читайте також: Під атакою Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина: що відомо про нічний обстріл росіян

Звідки виїхати потрібно обов'язково

У своєму повідомленні прес-служба Дубовиківської територіальної громади звернулась до мешканців Чаплинського та Шевченківського старостинських округів.

Їм розповіли, що відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (№893/0/527-26 від 18.05.2026), обов'язкову загальну евакуацію усіх категорій населення оголошено для таких окремих населених пунктів Синельниківського району:

  • селища Чаплине;
  • село Хуторо-Чаплине;
  • село Петрикове;
  • село Рівне;
  • село Журавлинка.

Зазначається при цьому, що евакуація населення буде здійснюватись:

  • впродовж 30 днів;
  • організовано;
  • безкоштовно.

"У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації, постійними обстрілами та загрозою для життя і здоров'я людей, закликаємо мешканців не зволікати та евакуюватися у більш безпечні регіони", - наголосила місцева влада.

Що зібрати з собою до евакуації

В межах оголошеної евакуації мешканцям вищезазначених населених пунктів рекомендують підготувати, щоб взяти з собою:

  • всі найважливіші документи;
  • банківські картки та готівку;
  • ліки;
  • одяг та речі першої потреби;
  • зарядні пристрої;
  • запас води та їжі.

"Бережіть себе та своїх близьких. Життя і безпека - найважливіші", - нагадали людям.

Куди звертатись, щоб отримати допомогу

Українцям розповіли, що проконсультуватися та отримати допомогу щодо виїзду, транспортування чи тимчасового розміщення можна у різний спосіб.

Для цього громадянам радять звернутись:

  • або на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області - 0-800-336-085;
  • або до Гуманітарної місії "Проліска" - 095-601-54-17;
  • або до БФ "Право на захист" - 099-207-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;
  • або до ГО "Десяте квітня" - 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;
  • або до БФ "Роккада" - 067-120-92-03;
  • або до Данської ради у справах біженців - 095-430-54-97;
  • або до БФ "Діти нового покоління" - 068-980-07-09;
  • або до "Білих янголів" - 066-56-19-102;
  • або до "Схід-SOS" - 0-800-332-614.

У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктівКорисна інформація для мешканців Чаплинського та Шевченківського округів (інфографіка: facebook.com/dubovyky)

Крім того, за додатковою інформацією та роз'ясненнями можна звертатися до старости свого округу або безпосередньо до Виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області:

  • сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами - 097-727-85-66;
  • відділ соціального захисту населення та ветеранської політики, відділ ЦНАП - 096-083-58-85;
  • Служба у справах дітей - 099-059-42-84;
  • Центр надання соціальних послуг - 097-583-29-21;
  • Шевченківський старостинський округ - 096-977-18-86;
  • Чаплинський старостинський округ - 067-810-40-89.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми на окремих територіях Нікопольського району.

Крім того, ми пояснювали, коли евакуюють пасажирів УЗ і як при цьому вберегти життя.

Читайте також, які 10 країн терміново готують плани евакуації на випадок війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпропетровська область Евакуація Війна в Україні Поради Атака дронів Документи Ракетна атака
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії