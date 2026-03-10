У застосунку "Резерв+" стався збій

Користувачі повідомляють про масовий збій у роботі мобільного застосунку "Резерв+", який пов'язаний з технічною проблемою.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

При спробі зайти у мобільний застосунок, на екрані з'являється повідомлення про те, що "Резерв+" сталась технічна проблема. Військовозобов'язаним радять зайти до системи пізніше.

Не виключено, що збій у роботі пов'язаний з технічним оновленням мобільного застосунку.

Важливі оновлення у "Резерв+"

Раніше повідомлялось, що у "Резерв+" з'явилась нова відстрочка для багатодітних батьків без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочало бета-тестування цієї функції.

Крім того, нещодавно у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість стати на військовий облік онлайн – процедура займає лише кілька кліків.