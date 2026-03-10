ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У застосунку "Резерв+" стався збій

14:31 10.03.2026 Вт
2 хв
Що відомо про технічний збій у мобільному застосунку для військовозабов'язаних?
aimg Костянтин Широкун
У застосунку "Резерв+" стався збій Фото: у застосунку "Резерв+" стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Користувачі повідомляють про масовий збій у роботі мобільного застосунку "Резерв+", який пов'язаний з технічною проблемою.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Читайте також: Важливе оновлення в "Резерв+": кому стало простіше отримати відстрочку

При спробі зайти у мобільний застосунок, на екрані з'являється повідомлення про те, що "Резерв+" сталась технічна проблема. Військовозобов'язаним радять зайти до системи пізніше.

Не виключено, що збій у роботі пов'язаний з технічним оновленням мобільного застосунку.

У застосунку &quot;Резерв+&quot; стався збій

Важливі оновлення у "Резерв+"

Раніше повідомлялось, що у "Резерв+" з'явилась нова відстрочка для багатодітних батьків без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочало бета-тестування цієї функції.

Крім того, нещодавно у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість стати на військовий облік онлайн – процедура займає лише кілька кліків.

Раніше уряд ухвалив постанову №1632, якою затвердив механізм реалізації експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Також варто нагадати, що з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.

Про те, чи обов'язковий застосунок "Резерв+" та чи карають чоловіків за його відсутність на смартфоні – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Застосунок Мобільний трафік
Новини
Дефіциту не буде? Чому падіння цін на нафту не зупинить подорожчання пального в Україні
Дефіциту не буде? Чому падіння цін на нафту не зупинить подорожчання пального в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком