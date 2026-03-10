ua en ru
В приложении "Резерв+" произошел сбой

14:31 10.03.2026 Вт
2 мин
Что известно о техническом сбое в мобильном приложении для военнообязанных?
aimg Константин Широкун
В приложении "Резерв+" произошел сбой Фото: в приложении "Резерв+" произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пользователи сообщают о массовом сбое в работе мобильного приложения "Резерв+", который связан с технической проблемой.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Важное обновление в "Резерв+": кому стало проще получить отсрочку

При попытке зайти в мобильное приложение, на экране появляется сообщение о том, что в "Резерв+" произошла техническая проблема. Военнообязанным советуют зайти в систему позже.

Не исключено, что сбой в работе связан с техническим обновлением мобильного приложения.

В приложении &quot;Резерв+&quot; произошел сбой

Важные обновления в "Резерв+"

Ранее сообщалось, что в "Резерв+" появилась новая отсрочка для многодетных родителей без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начало бета-тестирование этой функции.

Кроме того, недавно в приложении "Резерв+" появилась новая возможность стать на воинский учет онлайн - процедура занимает всего несколько кликов.

Ранее правительство приняло постановление №1632, которым утвердило механизм реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Также стоит напомнить, что с декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.

О том, обязательно ли приложение "Резерв+" и наказывают ли мужчин за его отсутствие на смартфоне - читайте в материале РБК-Украина.

