Важливе оновлення в "Резерв+": кому стало простіше отримати відстрочку
Багатодітні батьки незабаром зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочинає бета-тестування цієї функції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Що зміниться для багатодітних батьків
За інформацією Міноборони, раніше онлайн-відстрочка була доступна лише тим батькам, які мали трьох або більше дітей в одному шлюбі. Тепер правила оновлюють - під час перевірки враховуватимуть усіх дітей віком до 18 років, незалежно від того, чи народжені вони в одному шлюбі.
Система автоматично перевірятиме наявність боргів зі сплати аліментів у Єдиному реєстрі боржників. Відстрочку не буде надано, якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці.
Хто може долучитися до тестування
Міноборони запрошує до бета-тестування батьків, які ще не мають чинної відстрочки.
Основні вимоги до учасників:
- виховання трьох або більше дітей віком до 18 років (незалежно від сімейного стану);
- відсутність боргів з аліментів;
- коректні дані батька в державних реєстрах (ПІБ, дата народження, податковий номер);
- діти мають бути народжені в Україні.
Після завершення тестового періоду послуга стане доступною для всіх користувачів застосунку.
Як працює послуга
Відстрочка в "Резерв+" оформлюється без надання паперових довідок та заяв. Система самостійно перевіряє підстави через взаємодію з державними реєстрами.
Після подання запиту в застосунку інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі протягом кількох годин.
В міністерстві наголосили, що це дозволяє зменшити вплив людського фактору та розвантажити ТЦК.
Цифровізація військового обліку
Нагадаємо, в Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації - підтвердження без подання додаткових заяв отримали близько 90% військовозобов’язаних. Водночас частині громадян необхідно особисто звернутися для оформлення відповідних документів.
Крім того, у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість стати на військовий облік онлайн - процедура займає лише кілька кліків.
Завдяки цьому можна пройти реєстрацію без відвідування територіальних центрів комплектування та без проходження військово-лікарської комісії. Функція доступна також для українців, які перебувають за межами країни.
Раніше уряд ухвалив постанову №1632, якою затвердив механізм реалізації експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів.