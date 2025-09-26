ua en ru
Автоматичний облік у ТЦК для українців 25-60 років: які будуть правила

Київ, П'ятниця 26 вересня 2025 19:05
UA EN RU
Автоматичний облік у ТЦК для українців 25-60 років: які будуть правила Ілюстративне фото: в Україні військовозобов'язаних чоловіків автоматично поставлять на облік (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українців віком від 25 до 60 років ставитимуть на облік у ТЦК автоматично. Уряд схвалив нові правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову № 1203 Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, військовозобов'язаних українських чоловіків, які не перебувають на військовому обліку, поставлять на облік автоматично на підставі інформації з реєстрів (зокрема через систему "Трембіта").

Взяття на облік відбувається за місцем зареєстрованого проживання. Якщо чоловік не має зареєстрованого або задекларованого місця проживання, його облік проводиться через ТЦК, які визначені Генеральним штабом ЗСУ.

Водночас постанова передбачає, що юнаки, які мають вперше ставати на військовий облік у період із 1 січня до 31 липня того року, коли їм виповнюється 17 років, можуть зробити це через електронний кабінет із використанням електронного підпису або особисто в ТЦК і СП.

Не ставлять на облік тільки тих, хто відбуває покарання або перебуває під примусовими заходами медичного характеру.

Для тих, хто не встиг стати на облік у встановлений термін - облік здійснюється тільки за особистої явки в ТЦК.

Автоматичний облік у ТЦК

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, Кабмін ухвалив постанову про автоматичну постановку на облік українців віком від 25 до 60 років.

Також передбачається, що українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, будуть автоматично знімати з обліку.

Це важлива зміна, оскільки зараз для взяття на облік необхідно відвідати ТЦК.

ТЦК Війна в Україні Мобілізація в Україні Військовий облік
