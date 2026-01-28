Військовий облік без ТЦК і медкомісій: кому і як тепер можна оформитися онлайн
В Україні запрацювала нова функція в застосунку Резерв+, яка дозволяє оформити облік онлайн всього за кілька кліків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Нова опція дає змогу стати на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування та проходження медичної комісії. Дана функція доступна навіть для громадян, які перебувають за кордоном.
В Міноборони заявили, що нововведення має суттєво спростити процедуру для призовників і військовозобов’язаних. Тепер не буде жодних черг, паперових довідок і особистих візитів до територіальних центрів комплектування - увесь процес відбуватиметься у смартфоні.
Хто може стати на облік онлайн
Скористатися сервісом можуть не всі. Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.
Зокрема:
- юнаки 2009 року народження - до 31 липня;
- чоловіки віком від 18 до 59 років, у тому числі ті, хто перебуває за межами України, якщо вони:
-
раніше не перебували на військовому обліку;
-
мають біометричні документи - ID-картку або біометричний закордонний паспорт.
-
Водночас чоловікам, які були зняті з обліку, а також жінкам, необхідно звертатися до ТЦК та СП особисто.
Як стати на військовий облік у Резерв+
Процедура максимально проста:
- Встановити застосунок Резерв+ або оновити його до останньої версії.
- Авторизуватися в застосунку.
- Обрати функцію "Стати на облік.
- Дочекатися автоматичної обробки запиту.
Після успішної постановки на облік у застосунку з’явиться Резерв ID:
- зі статусом "На обліку" - для громадян 17–24 років;
- або "Військовозобов’язаний" - для чоловіків 25–59 років.
Що дає нова функція
Запуск онлайн-обліку в Резерв+ дозволяє:
- швидко стати на облік без медоглядів і паперової тяганини;
- оформити все з будь-якої точки світу;
- прискорити та впорядкувати ведення військового обліку;
- зменшити навантаження на ТЦК та СП.
Онлайн-постановка на облік передбачена для чоловіків, які оформлюють його вперше, за умови наявності біометричних документів.
У Міноборони зазначають, що нововведення має спростити процедуру для громадян і водночас зменшити навантаження на ТЦК та СП.
Нагадаємо, нещодавно уряд ухвалив постанову №1632, якою затвердив порядок реалізації експериментального проекту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Раніше ми писали, що сплатити штраф від ТЦК онлайн можна, але це не рятує від мобілізації, якщо немає підстав для відстрочки.