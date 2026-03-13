Засыплет снегом или нет? Готовиться ли украинцам к опасной погоде в ближайшие дни

В сети распространяются прогнозы о резком ухудшении погодных условий в Украине. Поэтому специалисты УкрГМЦ объяснили, стоит ли на самом деле ждать опасных явлений в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное: Манипуляции онлайн : УкрГМЦ предупредил украинцев о некоторых неправдивых новостях в сети и призвал доверять только официальным прогнозам.

: УкрГМЦ предупредил украинцев о некоторых неправдивых новостях в сети и призвал доверять только официальным прогнозам. Погода на выходных : незначительное снижение температуры вероятно, но солнце останется.

: незначительное снижение температуры вероятно, но солнце останется. Что с осадками : позже вероятны локальные осадки - небольшой дождь местами в отдельных регионах (ночью - возможно сочетание с мокрым снегом).

: позже вероятны локальные осадки - небольшой дождь местами в отдельных регионах (ночью - возможно сочетание с мокрым снегом). Общий тренд: температурный режим в Украине останется преимущественно "плюсовым".

Откуда берутся погодные манипуляции

В УкрГМЦ рассказали, что сейчас в информационном пространстве распространяются "очередные кликбейтные заголовки".

Речь идет, в частности, о новости с громким заголовком "Украину снова засыплет снегом".

Специалисты Укргидрометцентра отметили, что такие формулировки:

являются манипулятивными:

не соответствуют реальному прогнозу погоды.

"К сожалению, отдельные медиа продолжают использовать кликбейтные заголовки, преувеличения и искажения информации, что вводит людей в заблуждение", - признали в УкрГМЦ.

Отмечается, что "особенно досадно видеть подобные публикации сейчас, когда украинцы и без того находятся в состоянии постоянного информационного стресса".

Где найти официальный прогноз погоды

Учитывая сложившуюся ситуацию, людям в очередной раз напомнили: единственное уполномоченное учреждение, которое предоставляет официальные прогнозы погоды в Украине - это Украинский гидрометеорологический центр

Уточняется, что его прогнозы базируются

на метеорологических расчетах;

на международных моделях;

на профессиональном анализе синоптиков.

"Украинский гидрометеорологический центр ежедневно информирует о реальной синоптической ситуации и заблаговременно предупреждает о значимых изменениях погоды", - добавили специалисты.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой будет погода в эти выходные

Согласно прогнозам синоптиков УкрГМЦ, в ближайшие выходные существенных погодных изменений не ожидается.

Погода будет оставаться:

сухой;

солнечной.

"Ожидается лишь незначительное снижение температуры на 2-4°С от нынешних показателей", - уточнили специалисты.

Когда и где именно вероятны осадки

Небольшое изменение синоптической ситуации произойдет постепенно и в отдельных регионах.

Так, днем понедельника, 16 марта, местами может пройти небольшой дождь на востоке Украины.

Во вторник и среду - 17-18 марта - небольшой дождь вероятен также местами:

на юго-востоке;

на крайнем западе.

"Ночью местами возможно сочетание с мокрым снегом", - добавили синоптики.

Будет ли на самом деле "засыпание снегом"

Согласно информации специалистов, температуры в Украине при этом будут оставаться преимущественно плюсовыми.

"Поэтому никакого "засыпания снегом" или опасного ухудшения погоды не прогнозируется", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

В завершение представителей медиа призвали "ответственно относиться к распространению метеорологической информации и не подменять реальные прогнозы громкими заголовками".